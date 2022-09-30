Столтенберг экстренно ответил на просьбу Зеленского об ускоренном приёме Украины в НАТО

30.09.2022  19:49 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Ускоренного присоединения к НАТО для Украины не будет.

Об этом сегодня заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ускоренного присоединения к НАТО для Украины не будет. Об этом сегодня заявил генсек альянса...

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«Каждая демократия в Европе имеет право подать на членство в НАТО. Двери для вступления открыты. Мы продемонстрировали это за последние годы. Союзники по НАТО четко заявили о поддержке Украины выбрать свой альянс. Но это решение должно быть принято всеми 30 государствами.

Только при общем консенсусе мы их примем. Наш фокус внимания сейчас на том, чтобы оказать немедленную помощь Украине против брутальной агрессии России. На этом сконцентрированы наши основные усилия», – сказал Столтенберг.

Он заявил, что альянс не признает новые территории России, перечислив регионы, в которых недавно прошли референдумы и упомянув при этом Крым.

«Если Россия прекратит воевать, то будет мир, если Украина прекратит воевать, то она прекратит свое существование как независимое государство в Европе. НАТО подтверждает свою поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Мы остаемся решительными в оказании поддержки Украине, которая продолжает защищаться от российской агрессии так долго, как это будет необходимо», – этот тезис Столтенберг повторил несколько раз.

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