Столтенберг признал, что НАТО боится войны с Россией и будет действовать руками Украины

30.06.2022  15:03 (Мск), Мадрид
Владимир Гладков.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Полномасштабная война между Россией и НАТО приведёт к огромным жертвам и разрушениям.

Об этом на пресс-конференции по итогам саммита в Мадриде заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Полномасштабная война между Россией и НАТО приведёт к огромным жертвам и разрушениям. Об этом...

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«Мы живём в очень непредсказуемом мире. Мы видим, что происходит сейчас, какие текущие вызовы в Европе. Это самое широкомасштабное вторжение со времён Второй мировой войны, которое приводит к ежедневным страданиям украинского народа. Мы видим их смелость, в частности, Зеленский, который донёс тот месседж во время своего выступления на саммите.

Поэтому когда мы говорим о полномасштабной войне между Россией и НАТО, мы видим, что масштабы страданий и разрушений будут значительно хуже, чем сейчас на Украине.

Потому у НАТО сейчас три главные задачи. Предоставить надежду Украине и беспрецедентную поддержку, мы согласовали во время саммита комплексный пакет помощи. Также у нас есть общая ответственность предотвращения эскалации конфликта на Украине. Мы поддерживаем их, как и партнёров, оказавшихся под угрозой продвижения конфликта, а также мы уже предоставили 40 тысяч офицеров в рамках командования», – сказал генсек НАТО.

«Также мы продолжим защищать территорию, которую сейчас представляет Альянс. Если взять во внимание то, что сделала Россия в Грузии в 2008 году или что она творит сейчас на Украине, это запускает общую ответственность всего Альянса. Вот, почему мы стремимся превентивно предотвратить войну», – заявил Столтенберг.

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