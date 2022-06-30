Столтенберг признал, что НАТО боится войны с Россией и будет действовать руками Украины

Полномасштабная война между Россией и НАТО приведёт к огромным жертвам и разрушениям.

Об этом на пресс-конференции по итогам саммита в Мадриде заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы живём в очень непредсказуемом мире. Мы видим, что происходит сейчас, какие текущие вызовы в Европе. Это самое широкомасштабное вторжение со времён Второй мировой войны, которое приводит к ежедневным страданиям украинского народа. Мы видим их смелость, в частности, Зеленский, который донёс тот месседж во время своего выступления на саммите.

Поэтому когда мы говорим о полномасштабной войне между Россией и НАТО, мы видим, что масштабы страданий и разрушений будут значительно хуже, чем сейчас на Украине.

Потому у НАТО сейчас три главные задачи. Предоставить надежду Украине и беспрецедентную поддержку, мы согласовали во время саммита комплексный пакет помощи. Также у нас есть общая ответственность предотвращения эскалации конфликта на Украине. Мы поддерживаем их, как и партнёров, оказавшихся под угрозой продвижения конфликта, а также мы уже предоставили 40 тысяч офицеров в рамках командования», – сказал генсек НАТО.