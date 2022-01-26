Столтенберг: Силы НАТО готовы вступить в дело

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

НАТО направило России письменный ответ на требования по обеспечению безопасности, которые Москва ранее выдвинула Вашингтону.

Об этом на экстренной пресс-конференции заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Он сообщил, что Североатлантический альянс предлагает России возобновить работу представительств, но взамен требует вывести свои войска из Грузии, Украины и Молдавии. При этом НАТО не откажется от принципа «открытых дверей» – то есть, оставляет за собой право расширения на восток и принимать в состав республики экс-СССР.

На фоне переговоров с Россией в надежде на деэскалацию усиливает НАТО свое присутствие, в том числе, в регионах Балтийского и Черного морей. Столтенберг утверждает, что предложения НАТО поддержали все 30 членов альянса.

«Политический диалог все еще возможен, но Россия должна добросовестно стремиться к деэскалации, участвовать в обсуждениях и работать над поиском политического решения. Мы выслушали вопросы, которые ее волнуют, и предоставили возможные пути продвижения. Что касается членства в НАТО, мы ясно заявили, что мы не будем попирать права государств в этой части. Важно понимать, что возможно прийти к соглашению, которое было бы выгодно и России, и НАТО по части контроля над вооружениями. Возможно возобновить усилия и договориться. Но мы не наивны и понимаем, что договоренности должны быть сбалансированы, взаимными и проверяемыми», – сказал Столтенберг.

Риторика генсека была достаточно агрессивной.

«Пока мы ведем переговоры по серьезному диалогу с Россией, мы также наращиваем усилия в том, что касается боеготовности наших сил, чтобы показать России, что применение силы против Украины повлечет за собой серьезные последствия. Нужны абсолютные гарантии в области безопасности для всех союзников НАТО. Если Россия решит применить силу, это повлечет за собой серьезные последствия, в том числе санкции. Они призваны повысить издержки для России, если Украина пойдет на агрессивные действия против Украины. Мы также снимаем любые опасения по поводу нашей способности оборонять наших союзников. Мы повышаем боеготовность сил реагирования НАТО, и они готовы при необходимости вступить в дело», – сказал Столтенберг.