Стоп русофобам! Перейди по ссылке и поддержи русский язык в Белоруссии

30.09.2019, Минск, Артем Агафонов

Под разговоры о союзной интеграции в Белоруссии набирает обороты политика «белорусизации», что в практически стопроцентно русскоязычной республике автоматически означает дерусификацию.

Белорусские власти и подконтрольные им лидеры мнений обычно очень нервно реагируют на обвинения в дерусификации, но факт остается фактом – русский язык планомерно вычищается из публичного пространства, заменяясь в лучшем случае классическим белорусским, а в худшем – еще и его латинизированной версией.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

До недавнего времени все делалось просто – на улицах или в транспорте в одночасье вдруг появлялись таблички на «роднай мове», взамен русскоязычных. Обычно их появление ничем не объяснялось. Иногда ссылались на «обращения граждан», в реальности являющихся участниками небольшой, но крайне активной националистической сети, поставившей написание требований перевести на мову все и вся на поток.

После нескольких резонансных случаев, вроде недавней белорусизации вокзала в городе Осиповичи, ставшей сюрпризом для местных жителей, давно ожидающих совсем другого благоустройства привокзальной территории, раздражение граждан подобной политикой уже, похоже, стало сложно игнорировать. В конце концов, именно они, как налогоплательщики и потребители транспортных услуг оплачивают всю эту активность.

Поэтому с сентября белорусизаторы начали применять новую тактику. Теперь они «советуются» с народом, а новые шаги по дерусификации будут подаваться, как исполнение воли того самого народа.

Первой ласточкой стал опрос Белорусской железной дороги, проведенный в рамках Единого дня пассажира. Три из девяти вопросов были посвящены языку оформления билетов, информированию пассажиров на вокзалах и в поездах. При этом выбор предполагается только между русским и белорусским языками. Самый логичный и юридически правильный вариант – «на обоих государственных языках» почему-то в анкете железнодорожников отсутствует.

Казалось бы, в почти стопроцентно русскоязычной Белоруссии выбор граждан должен быть очевиден, но не тут-то было. Во-первых, опрос не прозрачен. И нет никаких гарантий, что мы узнаем его истинные результаты. У железнодорожников в плане языковой политики та еще репутация – за последние годы они успели перевести на мову практически все, а никому не понятную и не нужную «латинку» на объектах железнодорожной инфраструктуры можно увидеть чуть ли не чаще, чем язык, на котором в стране говорят почти все. Во-вторых, его раскруткой тут же занялась националистическая информационная сеть, организовавшая флеш-моб по «правильному» с ее точки зрения голосованию.

Вслед за железной дорогой «посоветоваться» с народом решил Оршанский райисполком. Власти этого райцентра в Витебской области опубликовали на своем официальном сайте опрос о том, на каком языке должны озвучиваться названия остановочных пунктов в общественном транспорте города. Казалось бы, все демократично – власть интересуется мнением граждан, среди вариантов есть и оба государственных языка по отдельности и объявление остановок на обоих языках сразу. Результаты голосования доступны и их можно отследить в динамике.

Но и тут не обошлось без подвоха. На момент написания этого текста количество проголосовавших по такому, сравнительно пустячному для городской жизни вопросу перевалило за 20 тысяч и продолжает уверенно расти. Для города с населением немногим более 100 тысяч – это цифра запредельная. Прежние опросы, которые местные власти проводили на своем сайте обычно собирали в 100 раз меньше участников. При этом почти три четверти опрошенных хотят слышать названия остановок на мове. Разумеется, наивно полагать, что тема вызвала такой живой интерес оршанцев, оказавшихся, к тому же ярыми сторонниками белорусизации.

Националистическая сеть и тут, с самого начала голосования проявила к нему интерес и мобилизовала своих сторонников голосовать за мову. И большинство проголосовавших не только не ездят регулярно на оршанских городских автобусах, но и вообще были в городе только проездом.

В результате за горожан языковой вопрос опять решили местные власти вместе с националистами. Мог ли исполком предвидеть, что в голосование по сугубо локальному вопросу вмешаются националисты со всей страны? Еще как! Это – их излюбленная тактика. Можно ли было этого избежать? Вполне. Инструментов для этого хватает. В конце концов, почему бы не провести в городе общественные слушания. Было ли проведение такого голосования проявлением глупости или это было сделано сознательно? Посмотрим. В первом случае власти должны признать свою ошибку и отменить голосование, во втором – мы увидим пример тандема между чиновниками и националистами.

На данный момент результаты голосования выглядят так.

Ну а пока, раз уж пошла такая заваруха, предлагаю еще расширить географию участников опроса и проголосовать за русский язык в оршанских автобусах. Уверяю, местным жителям он ближе и понятней. Сделать это можно по ссылке.