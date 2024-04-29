Сторонницу нормализации отношений с Россией не допустили к выборам мэра Бухареста

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Центральное избирательное бюро Румынии отказало в регистрации румынскому сенатору Диане Шошоакэ на пост мэра столицы, сообщает secundatv.ro.

Согласно официальным данным, причиной отказа в регистрации послужили придирки к оформлению подписных листов, на которых якобы отсутствовали имена кандидатов и личные данные подписавшихся. В результате у Шошоакэ оказалось 17 000 действительных подписей из 20 000 необходимых.

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В то же время, Диана Шошоакэ во главе возглавляемого ею партийного списка SOS была зарегистрирована на выборах в Европарламент. Кроме того, в качестве независимого кандидата будет баллотироваться супруг Дианы, Сильвестр Шошоакэ.

Ранее сенатор Шошоакэ назвала государственной изменой попытки румынского руководства втянуть страну в войну с Россией.