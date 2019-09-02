Сторонники признания Крыма российским серьезно укрепились в Германии

02.09.2019, Москва, Максим Карпенко

Немецкая консервативная партия «Альтернатива для Германии», считающаяся лояльной к России, укрепила свои позиции и заняла второе место на местных выборах в федеральных землях Бранденбург и Саксония.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», по сравнению с прошлыми выборами показатель «АдГ» удвоился и они смогли набрать 23,5 и 27,5% голосов соответственно.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Партия власти ХДС набрала 32,1% в Саксонии, а в Бранденбург победила СДПГ 26,2%.

«Благодаря выдающемуся успеху на земельных выборах на востоке нашей страны, «Альтернатива для Германии» (АдГ) прочно зарекомендовала себя как новая сильная консервативная политическая сила в Германии.

«Партии ХДС и СДПГ, все еще находящиеся у власти в Берлине, потерпели очередное горькое поражение. Их постепенное падение продолжается, в то время как рейтинги АдГ неумолимо растут. Растёт число людей, которые устали просто наблюдать за тем, как Германия жертвует собой под руководством Ангелы Меркель и ее правительства, и требуют фундаментального изменения политического курса», – заявил председатель партии «Альтернатива для Германии» Йорг Мойтон.

Достаточно красноречива и показательна динамика роста популярности партии в сравнении с предыдущими выборами: почти в три раза – в Саксонии и в два – в Бранденбурге.

Как сообщал «ПолитНавигатор», представители партии «Альтератива для Германии» ранее раскритиковали украинское руководство и призвали страну забыть об евроинтеграции.

Также члены этой политсилы неоднократно посещали Крым, критиковали антироссийские санкции. «Альтернатива для Германии» является одной из евроскептических партий. Она считает, что ЕС нуждается в перестройке, а страны ЕС должны получить право самостоятельно решать вопросы, относящиеся к их компетенции. Она также выступает за традиционные ценности, в частности, в семейной политике и негативно оценивает иммиграционную политику официального Берлина.