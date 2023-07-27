Страна-шахид и народ-беженец: почему украинцы рассеялись по миру и не спешат обратно

Андрей Ворохтич.  
27.07.2023 09:59
  (Мск) , Киев
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Авторская колонка, Война, Демография, Дзен, Общество


20 июня по решению ООН отмечался Всемирный день беженцев. Еще десять лет назад для Украины этот день носил бы абсолютно академический характер, не имевший к реальной повседневности граждан никакого отношения. Такие понятия, как «война», «голод» и «беженцы»для  жителей домайданной Украины были чем-то далеким, существующим «где-то там» на экранах телевизоров и на страницах газет.

Но прошло не так много по историческим меркам времени, и вот уже все перечисленное – украинская обыденность, серые будни миллионов людей – потерявших родственников или друзей в ходе боевых действий, потерявших жилье в ходе бомбежек и обстрелов, или вообще вынужденных собрав в чемодан самое необходимое бежать из родных мест куда глаза глядят, встав в один ряд с такими же бедолагами из Сирии, Ирака, Гаити и Сомали – стран, поставить Украину в ряду которых еще 15-20 лет назад не рискнул бы самый смелый футуролог..

20 июня по решению ООН отмечался Всемирный день беженцев. Еще десять лет назад для...

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Политика собственной власти, не желавшей искать мирного диалога с соседней Россией, сделала украинцев народом-беженцем, рассеяв миллионы украинцев по всем континентам, как когда-то в давние времена древних евреев. По сути, если отбросить пропагандистскую шелуху, это и есть тот единственно возможный «израильский вариант», который только и могла получить Украина при нынешней политике.

По подсчётам ООН, сейчас в странах Европы находится около 8,5 миллионов украинских беженцев. Больше всего украинских беженцев зарегистрировано в Польше — 1,58 миллиона человек, в Германии — 923 тысячи, в Чехии — примерно 500 тысяч.

Часть украинцев сбежала от войны еще дальше – за океан. С 24 февраля 2022 года в Канаду въехало около 100 тысяч украинцев, в США — более 80 тысяч.

Интересно, что в отличие от украинской пропаганды и западных СМИ, замечающих поток беженцев только в одном, политически корректном направлении, в ООН заметили и многомиллионную армию украинцев, которые бегут в Россию – то есть, выражаясь языком пропаганды – к «агрессору и оккупанту».

В РФ, по данным ООН, сейчас находится 2,85 миллиона украинских беженцев. Сам по себе этот факт, конечно, развенчивает пропагандистские построения Киева и его западных подпевал.

Кроме этого, в самой Украине на данный момент насчитывается около 5,5 миллионов внутренних переселенцев. По данным Международной организации по миграции, большинство из них – жители наиболее пострадавших от войны восточных регионов страны — таких сегодня почти 2 миллиона человек.

Все они снялись с насиженных мест не по своей воле. Но в то же время из двух зол они интуитивно правильно выбрали меньшее. Тут можно согласиться с украинским оппозиционным политиком, главой политсовета запрещенной Зеленским партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком, заявившим в своей громкой статье:

 «Сегодня украинский народ выбирает между гибелью и жизнью».

Выезжая из страны люди выбирают жизнь, а не судьбу фарша для военных авантюр режима, и выбор этот традиционный, рациональный и правильный, опирающийся на традиционный опыт многовековой истории украинского народа.

Оказавшись на чужбине вся эта огромная людская масса на своей шкуре испытывает сомнительные прелести жизни вне родины, начиная от необходимости в срочном порядке и зачастую в весьма зрелом возрасте учить чужой язык и интегрироваться в чужую социальную среду, заканчивая многочисленными бытовыми унижениями, бессовестной эксплуатацией, обманом и мошенничеством, сексуальным и обычным рабством.

Плюс ко всему – поиски жилья, ведь чем дольше длятся боевые действия, тем меньше у принимающих стран желания и готовности тратить свои деньги на центры и приюты для беженцев, украинцев то там, то тут выселяют из занимаемого ими жилья, СМИ пишут о массе случаев, когда люди в буквальном смысле оказываются на улице и становятся жертвами криминальных группировок.

Например, в Чехии с 1 июля прекращена выплата солидарной помощи людям, принявшим украинских беженцев в свои дома или квартиры бесплатно или только за оплату энергоносителей. Теперь беженцам, которые могут работать, Чехия теперь оплачивает первые 5 месяцев (150 дней) в заведениях экстренного жилого помещения. Дальше оплачивать жилье придется самим под угрозой выселения.

В результате около 30 тысяч украинцев потеряли право на бесплатное жилье, предоставленное властями страны. Уже известны случаи, когда беженцев выселяли из общежитий, гостиниц, хостелов.

Обратной стороной истории с беженцами является то, что чем дольше длится война, тем более призрачными становятся надежды на то, что выехавших удастся вернуть обратно. Какая-то часть вернется, но это будут неудачники, те, кому не повезло зацепиться в эмиграции, найти там работу и жилье.

Большинство же уже сейчас старается правдами и неправдами укорениться в странах пребывания, получить там разрешение на работу, вид на жительство, правдами и неправдами перевезти туда семью и потом, через детей, и самим получить гражданство.

Уехавшие успеют врасти в жизнь в вынужденной эмиграции и процентов восемьдесят-девяносто из них через пару-тройку лет обратно уже могут просто не захотеть вернуться. В итоге Украина лишится значительной части своего человеческого капитала и потенциала, а значит, в конечном счете, и будущего.

Уже сейчас опросы беженцев в Германии показывают, что украинцы – самая большая группа среди новоприехавших (1,09 млн человек), при этом 44% беженцев из Украины намерены остаться в ФРГ.

По разным оценкам  в Европе могут остаться от 4,2 до 5,1 миллиона украинцев, и этому могут способствовать правительства Польши, Германии, Чехии и других стран, которые приняли вынужденных переселенцев.

При этом резкий прирост мигрантов является для ФРГ скорее спасением нежели проблемой. По данным Bloomberg Economics, в следующем десятилетии Германия столкнется с демографическими проблемами, которые сдерживают экономический рост. Крупнейшая экономика Европы рискует остаться без рабочей силы без иммигрантов, которые могли бы платить налоги и работать.

В итоге украинцы будут спасать не Украину, а Германию.  Та же история – с  массовым выездом в Польшу украинских айтишников и медперсонала.

Польские СМИ пишут, что за последние несколько месяцев Польша смогла с лихвой компенсировать нехватку IT-специалистов, которая в отчёте DESI (Digital Economy and Society Index) за 2021 год оценивалась в 50 тысяч. При этом только с конца февраля по начало июня 2022 года за границы Украины выехали более 57 тысяч айтишников, большинство которых осели в Польше.

Bloomberg пишет о демографических потерях Украины, призывая украинских женщин возвращаться на родину и поднимать там рухнувший после начала войны ВВП.

«Неспособность убедить вернуться ни одну из 2,8 млн женщин трудоспособного возраста обойдётся Украине в 10% её годового довоенного ВВП — $20 млрд», – предостерегает западное издание.

При этом возвращение хотя бы половины беженцев уменьшит потери до $10 миллиардов.

После прочтения такой аналитики возникает естественный вопрос: а зачем возвращаться в страну, национальной идеей которой является «война до последнего украинца»? И вновь процитирую украинского оппозиционера Медведчука.

«Сегодня из Украины создали государство-шахид, государство смертник, которое своей гибелью, по задумке западных кураторов, должно уничтожить Россию. Когда Украина пошла по этому пути, она, как государство, перестала существовать. Смертник не в состоянии вести мирные переговоры, любые рациональные доводы на него не действуют. Его задача погибнуть, но нанести максимальный вред тем, на кого его натравили», – пишет Медведчук.

Так что все правильно. С государством-шахидом людям, выбирающим жизнь, не по пути. Чего-чего, а практичности тем же украинкам не занимать. Была бы возможность, они и мужей с собой увезли бы, но мешает не прекращающаяся мобилизация и закрытые границы.

На самом деле правда в том, что даже теоретические возможности для возвращения хотя бы части утраченного человеческого потенциала у Украины появятся только в одном случае – если и когда прекратится война и страна перестанет с упорством достойным лучшего применения самоубиваться об Россию ради фантомных границ 1991 года.

Только мир на украинской земле позволит приступить к решению не вопросов передела рынков, разворовывания бюджетов и увеличения сфер влияния, а вопросов развития страны и населяющего ее народа. Мир даст надежду на будущее. Война же делает будущим саму себя, до самого печального и саморазрушительного финала.

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