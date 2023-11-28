Страны Прибалтики неизбежно вымрут, они обречены – Кедми

Страны Прибалтики перестанут существовать уже в перспективе ближайших десятилетий.

Об этом в интервью журналисту Александру Вальдману заявил бывший глава израильской спецслужбы «Натив», живущий в Москве военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Кедми, Латвия, Эстония и Литва стремительно вымирают и не способны обеспечить свое существование без внешних вливаний. Лучше всего же к ним относились во времена Советского Союза, где эти республики получали развитие.

«Будущее прибалтийских стран, в первую очередь, Литвы, Латвии и Эстонии уже в их прошлом. Вряд ли через 50 лет там будут латыши или эстонцы. Они просто исчезают, оставляют свою страну, они оставили свою страну, обескровили ее, они растекаются по миру. Эти два квази-государства, да и Литва, неспособны к независимому, суверенному существованию ни политически, ни экономически – только если их кто-то будет содержать, поддерживать. И это они называют независимостью?

В рамках Советского Союза они были более развиты – и развивались. И их культура, экономика, наука, а теперь они, провозгласив независимость, стали частью дешевого, их покупают по-дешевке для того, чтобы использовать против России. Никого в мире не интересуют интересы латвийского народа или эстонского народа. Может быть, чуть-чуть финнов из-за этнической близости языковой… Так что я не думаю, что эти страны просуществуют. Они исчезнут», – заключил Кедми.