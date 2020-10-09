Страсти по украинской флотилии: Как Зеленский с потрохами сдал государство

09.10.2020, Донецк, Алексей Муратов

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Великобританию одним росчерком пера превратил соотечественников в гостей собственной стране.

К такому выводу в авторской колонке для «ПолитНавигатора» приходит руководитель Центрального исполкома Общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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Зеленский снова судорожно бьёт себя в грудь, доказывая украинцам, что они уже одной ногой – в Европе. Приехав с протянутой рукой в Великобританию, Зе-марионетка опять назанимал многомиллиардные долги и стал свидетелем подписания меморандума об усилении сотрудничества … в военно-технических сферах. Комик без зазрения совести рассказывает украинскому народу о перспективе мощного «жовто-блакытного» флота, недоговаривая, что фактически продал морские просторы страны.

Главное «здобуття» пана Зе – это подписание меморандума, предусматривающего переоснащение Военно-морских сил ВСУ современными ракетными катерами, которые совместимы со стандартами НАТО. Для финансирования работ правительство Соединенного Королевства предоставит «неньке» заем на 10 лет на сумму до 1,25 млрд. британских фунтов (1,6 млрд. долларов по текущему курсу). Средства также должны пойти на строительство портовой инфраструктуры для базирования этих кораблей в Очакове.

Говоря простым языком, – оставшееся на Украине морское пространство теперь уже официально будет принадлежать Западу. Своими руками Зеленский сдал украинское государство, что называется, с «потрохами». Украинцы станут в своей стране, в лучшем случае, гостями, которым кураторы разрешат пожить, вернее, – повоевать в защиту своих агрессивных интересов. Ведь иностранные «друзья» Украины делают все для того, чтобы превратить «державу» в военный полигон, на котором будут завоевывать мировое господство.

Вполне официально можно заявить, что в Великобритании Украина подписала акт безоговорочной капитуляции перед «всемогущими» кураторами.

Несколько слов хочется сказать о военно-морских «силах» Украины. Собственно, кроме как грудой металлолома назвать их нельзя. Большинство кораблей, которые сегодня защищают морские рубежи украинской колонии, – это уже немолодое наследство от Советского Союза. Новые лодки Украина не производит. Зачем возрождать отечественное кораблестроение, если можно получить подачки от заморских хозяев?

К слову, предшественник пана Зе, шоколадный Порошенко, именно дряхлыми подарками Запада пытался обогатить ВМС Украины. В прошлом году американские хозяева передали «незалежной» два патрульных катера в состоянии не первой свежести. Но украинские чиновники уже много раз доказывали, что не брезгуют военным секонд-хендом. Они целуют руки заморским смотрителям за все их подачки, которые впоследствии несут угрозу жизни мирным гражданам страны.

Мне кажется, что современное состояние ВМС Украины олицетворяет танкер «Delfi», затонувший в ноябре 2019 года у берегов Одессы. Он стал ржавой жемчужиной «мощного» украинского флота. Собственно, коррозию укрофлота не остановит и подписанный Украиной меморандум с Великобританией. Процесс самоуничтожения украинских военно-морских сил запущен. И он необратим.