20.06.2018, Киев, Максим Карпенко

2 722 просмотров

“Стратегически Украина уже предана Западом”

На Украине обвинили Запад в предательстве и отказе от реальной финансовой и военной помощи.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил украинский националист, экс-боевик так называемой “АТО” Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

По словам националиста, единственными реальными союзниками Украины являются террористические и экстремистские группировки, но при этом правительство должно клянчить у Запада деньги.

«В значительной степени к нашему проигрышу привела позиция альянсов и западных государств. В свое время они, например, Польшу сумели насытить оружием и деньгами, Польша смогла противодействовать большевистской угрозе за счет того, что она просто была завалена деньгами и оружием западным. Украина – нет, украинцам не давали. Мы в ситуации, когда нас предает Запад постоянно. И это нужно помнить – Запад предает и больших надежд на Запад нельзя возлагать”, – утверждает Корчинский.

По его словам, украинское руководство должно продолжать заигрывать с Западом и “клянчить все, что только можно”, пытаться добиться поддержки антироссийских санкций.

“Но это тактика – стратегически они нас уже предали. Нужно помнить, что нашими реальными союзниками являются неформатные силы в мире. Какие-нибудь северокавказские исламисты, такого рода публика», – заявил радикал.