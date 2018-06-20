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“Стратегически Украина уже предана Западом”
На Украине обвинили Запад в предательстве и отказе от реальной финансовой и военной помощи.
Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил украинский националист, экс-боевик так называемой “АТО” Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам националиста, единственными реальными союзниками Украины являются террористические и экстремистские группировки, но при этом правительство должно клянчить у Запада деньги.
«В значительной степени к нашему проигрышу привела позиция альянсов и западных государств. В свое время они, например, Польшу сумели насытить оружием и деньгами, Польша смогла противодействовать большевистской угрозе за счет того, что она просто была завалена деньгами и оружием западным. Украина – нет, украинцам не давали. Мы в ситуации, когда нас предает Запад постоянно. И это нужно помнить – Запад предает и больших надежд на Запад нельзя возлагать”, – утверждает Корчинский.
По его словам, украинское руководство должно продолжать заигрывать с Западом и “клянчить все, что только можно”, пытаться добиться поддержки антироссийских санкций.
“Но это тактика – стратегически они нас уже предали. Нужно помнить, что нашими реальными союзниками являются неформатные силы в мире. Какие-нибудь северокавказские исламисты, такого рода публика», – заявил радикал.
Метки: Дмитрий Корчинский, зрада
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