Стратегические резервы Украины полностью разворованы

25.05.2020

Госрезерв Украины заполнен лишь на три процента от своего максимума, причем зачастую продукцией непригодного к употреблению качества.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Зеркало недели» рассказал недавно уволенный с должности главы Госрезерва Украины Ярослав Погорелый.

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«Проведенные нами аудиты продемонстрировали вопиющие злоупотребления, значительные потери запасов. Только зерна мы недосчитались на более чем 800 миллионов гривен, в целом уже зафиксировали убытков на более чем миллиард гривен. А сам Госрезерв заполнен на 3% от нормы накопления, то есть того максимума, который там может быть», – рассказал Погорелый.

Также он уточнил, о каких злоупотреблениях идет речь в большинстве случаев.

«Прежде всего о присвоении государственного имущества. То есть какой-то товар по документам на складах есть, но в ходе проверки выясняется, что его уже нет. На одном из предприятий мы не нашли почти 18 тысяч тонн зерна, на другом — почти 20 тысяч, на третьем — 112 тысяч тонн. Вот уже 150 тысяч тонн зерна, которые вроде бы у нас есть, но на самом деле их уже давно разворовали и продали», – говорит экс-чиновник.

Также он рассказал об уловках, к которым прибегают расхитители.

«Нашли интересную цистерну с нефтепродуктами. Если по ней стукнуть, то гудит, как пустая, если взять щупом пробу уровня нефтепродуктов, то цистерна полная. В конце концов, выяснилось, что под окошечком для щупа была приварена труба, и лишь она была заполнена нефтепродуктами, а остальная цистерна стояла пустой. Такие вот изобретения», – сообщил Погорелый.

Он отметил также, что много вопросов к качеству продукции, остающейся в резерве.

«Опять же, «зерновой» пример: по документам компания хранит хорошее зерно второго-третьего классов. Мы привлекаем независимую лабораторию для анализа качества, делаем контрольные проверки, выясняем, что на самом деле это зерно шестого класса, то есть даже макароны из него уже не произведешь», – подчеркивает экс-глава Госрезерва.