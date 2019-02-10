10.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Россию ждет неизбежная смута, которая будет организована олигархами и чиновниками, недовольными политикой президента Владимира Путина.

Об этом в эфире YouTube-канала «Сталинград» заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы действительно приходим к тому, что у нас произойдет некий аналог февраля, когда под лозунгом свержения Путина к власти придет тайная группировка из его окружения. У нас нет сейчас крупного капитала, а царя свергал крупный капитал в союзе с частью аристократии, который не был бы завязан на схеме ограбления страны на трубу. Фактически у нас все привязано к трубе.

Уничтожена большая часть промышленности, наукоемкой сферы, у нас осталась одна труба. Поэтому когда у нас наступит смута, это будет не смута с целью изменения социального строя, и тем более экономического. У нас смута начнется с того, что одна группировка олигархов и чиновников, которая недовольна тем, что Путин поставил под угрозу то, что они нажили непосильным трудом и вывезли за границу вместе со своими детьми, свергнет другую, которая более крепко с ним связана и не надеется на то, что дорогие западные партнеры их простят.

Смута неизбежна, но мы, условно говоря, поменяем шило на мыло. А какие в этот момент будут на улицах лозунги, какие будут звучать призывы, о чем будет кричать Навальный или не Навальный – это все вторично. Вопрос будет в том, что у нас в целом повторится украинский сценарий», – утверждает Стрелков.

Напомним, что три года Стрелков назвал “практически предрешенным” военное поражение России в Сирии, а также заявил, что сирийская кампания – “это неуклюжая попытка “пиар-прикрытия” сдачи Донбасса и начала “диалога” по Крыму”.