Стрелков сделал мрачный прогноз о последствиях дела Голунова

12.06.2019, Москва, Максим Карпенко

К осени в России сформируется сильная прозападная либеральная оппозиция, целью которой будет свержение Владимира Путина. Об этом в эфире «Рой-ТВ» заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Стрелков подчеркнул, что скандал вокруг ареста либерального журналиста Ивана Голунова продемонстрировал, что крупные СМИ и их владельцы уже готовы идти против власти.

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«Что касается самого Голунова, я хочу сказать всем читателям, с которыми я полемизировал в последние два дня, и которые меня упрекали, почему я не обращаю внимание на дело Голунова.

Зачем было обращать на него внимание? За «Медузу» свои постоят. Вот за русских людей, которые сидят по тюрьмам, сидят по зонам, в КПЗ, которым не дают паспорта, которых выдворяют из России, вот за них у нас никто не встает – ни РБК, ни «Коммерсант», ни «Ведомости». А вот, за «Медузу» у нас, конечно, встанут. И нечего за нее было беспокоиться. Вот конкретный пример вам – как встали за нее и вытащили», – заявил Стрелков.

По его мнению, освобождение Голунова без четких объяснений произошедшего со стороны МВД выглядит как уступка власти и еще больше раззадоривает либералов.

«Уверен, что поспешные, полупанические телодвижения Колокольцева и компании, они не только не погасят предстоящие мероприятия так называемой либеральной общественности, но и придадут им дополнительного куража», – заявил Стрелков.

Он считает, что оппозиция в России уже активизировалась так, как этого не было со времен протестов на Болотной площади.

«С 2011-го года у нас не было столь яростного, столь скоординированного и столь решительного публичного выступления целого блока так называемых «деловых» СМИ, который произошел по делу Голунова.

РБК, «Коммерсант», «Ведомости» себе в течение семи лет не позволяли ничего подобного, начиная с 13-го года ничего оппозиционного они не позволяли себе. И вдруг они резко выступили.

Считать, что это сделали просто господа шеф-редактора главных изданий по своей собственной инициативе – это было бы откровенно наивно. Или что их коллектив заставил. Нет, естественно. Свои действия они согласовали со своими основными спонсорами, на средства которых уходят эти издания. И спонсоры им сказали «можно» и «нужно». «А-ту!». И они резко отстрелялись.

Это означает, что тот заговор, о котором мы говорили с 14-го года, он уже фактически созрел. Определенная часть бизнес и гос элиты, а здесь они слиты, они уже не стремятся скрывать своей откровенной оппозиционности Путину и силовикам. Они демонстрируют, что они его не боятся, они демонстрируют свою силу», – поясняет бывший командир ополчения.

Стрелков также считает, что давление на власть и президента будет лишь усиливаться к моменту осенних выборов в России: «Я полагаю, что атака на Путина будет в течение ближайших месяцев активно развиваться со стороны либералов со все большим размахом, с подключением все больших сил. И к осени мы можем получить очень серьезную объединенную оппозицию, либеральную, прозападную, антирусскую – какую угодно… Эта оппозиция к осени, я полагаю, начнет устраивать Владимиру Владимировичу сюрпризы на выборах и около них».

Ситуация усугубляется и двумя конфликтами в которых так или иначе участвует РФ, а также проблемами в экономике. «Ну и не забываем, что, по-прежнему, у нас ситуация в Сирии не очень, на Донбассе хуже не бывает, потому что там за май только больше 40-ка убитых. Только ополченцев, только в ДНР, не считая ЛНР. Гибнут люди каждый день. При сохраняющемся напряжении и невозможности Кремля соскочить ни с одной войны, ни с другой, я думаю, что впадение в общий кризис системный ускорится. Мы и так уже в нем находимся, просто ускорится ухудшение экономической и социальной ситуации в стране», – делает мрачный прогноз Стрелков.