Подпишись на рассылку
16.03.2021, Москва, Максим Карпенко
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Запад, Общество, Политика, Россия, США, Украина
Просмотров:

Стрелков: война на Донбассе – это гражданская война внутри России

Новости Украины

Границы России намного больше, чем Российская Федерация, поэтому война на Донбассе – это Гражданская война внутри исторических российских земель.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

По словам Стрелкова, в состав исторической России также входят Киев, Минск и Одесса.

«Российская Федерация не равно Россия. Россия – это страна, населенная в основном русским народом, и не только, рядом других коренных народов, многими. Российская Федерация – это одно из государств, существующих на территории исторической страны России.

Тот человек, который считает, что Донецк, Луганск, Одесса, Екатеринослав, он же Днепропетровск, он же Днепр современный – это не русские территории, то спрашивается, что он вообще считает, что это не часть России? Это часть России, всегда была частью России.

И Минск – часть России, и Киев – часть России. Исторической страны под названием Россия. И наши оппоненты, так называемые уважаемые западные партнеры Владимира Владимировича, это прекрасно понимают. Они прекрасно понимают, что Гражданская война идет не на востоке Украины – она идет в глубине России», – заявил Стрелков.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть