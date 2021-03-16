Стрелков: война на Донбассе – это гражданская война внутри России

16.03.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Границы России намного больше, чем Российская Федерация, поэтому война на Донбассе – это Гражданская война внутри исторических российских земель.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Стрелкова, в состав исторической России также входят Киев, Минск и Одесса.

«Российская Федерация не равно Россия. Россия – это страна, населенная в основном русским народом, и не только, рядом других коренных народов, многими. Российская Федерация – это одно из государств, существующих на территории исторической страны России.

Тот человек, который считает, что Донецк, Луганск, Одесса, Екатеринослав, он же Днепропетровск, он же Днепр современный – это не русские территории, то спрашивается, что он вообще считает, что это не часть России? Это часть России, всегда была частью России.

И Минск – часть России, и Киев – часть России. Исторической страны под названием Россия. И наши оппоненты, так называемые уважаемые западные партнеры Владимира Владимировича, это прекрасно понимают. Они прекрасно понимают, что Гражданская война идет не на востоке Украины – она идет в глубине России», – заявил Стрелков.