Подпишись на рассылку
10.03.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Стрелкову донесли о завершении формирования мощного ударного кулака ВСУ на горловском направлении

Новости Украины

Украинская армия готовится к наступлению на республики Донбасса – к их границам переброшены не менее полутора сотен танков, артиллерия и бронетехника.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

По словам Стрелкова, значительные силы накапливаются Украиной в районе Горловки.

«Подобное развитие событий очень возможно в данный момент. У меня есть информация из очень многих источников, мою обеспокоенность разделяют некоторые специалисты, в том числе действующие, но их голос совершенно не слышен, поскольку, я так понимаю, Кремль, опять хочет обойтись полумерами в отношении Донбасса и надеется, что их хватит.

Но в целом, конечно, подготовка наступления налицо – действия, которые производит украинская сторона, зашли в завершающую стадию, поскольку готовиться к активным действиям против Донбасса Украина не прекращала никогда…

Конечно, я не имею полного объема информации. К сожалению, на меня не работают ни беспилотники, ни средства радиоэлектронной разведки. Если говорить военным языком, я пользуюсь только агентурной информацией и то – очень ограниченно. Но я полагаю, что речь идет, может быть, о полутора-двух сотнях единиц бронетехники. Это достаточно много, но надо учитывать то, что в районах боевых действий сосредоточено намного больше и техники, и вооружения.

Кроме бронетехники речь идет о переброске значительного количества артиллерии – речь идет о десятках тяжелых артиллерийских систем, о переброске непосредственно к линии фронта систем зенитно-ракетных. Сейчас под Горловку «Стрелу-10», целый дивизион, подбросили. Это средства средней дальности… и они переброской этих комплексов показывают, что готовятся наступать всерьез», – подытожил Стрелков.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть