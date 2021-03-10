Стрелкову донесли о завершении формирования мощного ударного кулака ВСУ на горловском направлении

10.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинская армия готовится к наступлению на республики Донбасса – к их границам переброшены не менее полутора сотен танков, артиллерия и бронетехника.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Стрелкова, значительные силы накапливаются Украиной в районе Горловки.

«Подобное развитие событий очень возможно в данный момент. У меня есть информация из очень многих источников, мою обеспокоенность разделяют некоторые специалисты, в том числе действующие, но их голос совершенно не слышен, поскольку, я так понимаю, Кремль, опять хочет обойтись полумерами в отношении Донбасса и надеется, что их хватит.

Но в целом, конечно, подготовка наступления налицо – действия, которые производит украинская сторона, зашли в завершающую стадию, поскольку готовиться к активным действиям против Донбасса Украина не прекращала никогда…

Конечно, я не имею полного объема информации. К сожалению, на меня не работают ни беспилотники, ни средства радиоэлектронной разведки. Если говорить военным языком, я пользуюсь только агентурной информацией и то – очень ограниченно. Но я полагаю, что речь идет, может быть, о полутора-двух сотнях единиц бронетехники. Это достаточно много, но надо учитывать то, что в районах боевых действий сосредоточено намного больше и техники, и вооружения.

Кроме бронетехники речь идет о переброске значительного количества артиллерии – речь идет о десятках тяжелых артиллерийских систем, о переброске непосредственно к линии фронта систем зенитно-ракетных. Сейчас под Горловку «Стрелу-10», целый дивизион, подбросили. Это средства средней дальности… и они переброской этих комплексов показывают, что готовятся наступать всерьез», – подытожил Стрелков.