«Стрёмный, но не дебил»: Шарий никогда не вернётся на Украину заниматься политикой – Монтян
Проживающий в Европе видеоблогер и новоиспеченный украинский политик Анатолий Шарий ни за что не станет менять сытную и спокойную жизнь в ЕС на сомнительное удовольствие заниматься украинской политикой.
Об этом в эфире своего YouTube-канала заявила киевский адвокат Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Никогда в жизни Шарий сюда не вернётся, он что, душевнобольной? Нах*р ему менять сытную и обеспеченную жизнь на лазурном берегу и попивание пряных коктейлей на политическую жизнь на Украине?
Он, конечно, стрёмный чувак, но не такой же он дебил, чтобы сюда возвращаться», – сказала Монтян.
Спасибо!
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