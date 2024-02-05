Строительство нации подвесило на волосок государственность Украины – Карасев

Анатолий Лапин.  
05.02.2024 10:58
  (Мск) , Киев
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Дзен, Национализм, Политика, Украина


В попытке построить национальное государство Украина теряла государственность как таковую из-за множества майданов.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В попытке построить национальное государство Украина теряла государственность как таковую из-за множества майданов. Об...

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По словам Карасева, это привело к тому, что сейчас государственность Украины висит на волоске.

«Это повстанческое сознание, повстанческая ментальность, она убивала государственность Украины на корню. И вот мы пришли к тому, что сейчас эта государственность висит на волоске, между прочим», – сказал эксперт.

«Поэтому мы и воевать-то не можем сами, потому что у нас ни ВПК своего нет, ни индустрии, которая нормально бы быстро перестроилась. Все деградировало, все разрушалось. Потому что «ми будували нацiю» [строили нацию], а надо «будувать» государство, потому что государство – это все.

Будет государство – будет нация, не будет государства, нации не будет, будет определенная этническая группа и народ. В той территории, которую мы получили, надо думать, прежде всего об управлении», – заявил Карасев.

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