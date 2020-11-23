«Суд будет скорым»: США не помогут Украине в тяжбе с китайскими инвесторами по делу «Мотор Сичи»

23.11.2020, Киев, Игорь Петров

Украина проиграет суд с китайскими инвесторами за предприятие «Мотор Сич», акции которой они не могут продать из-за арестов счетов предприятия по устному указанию со стороны США.

Об этом в беседе на канале «Капитал» заявил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все идет к тому, что Украине придется ответить за следование устным указаниям внешних управляющих, причем в этом споре у украинской стороны аргументов будет даже меньше, чем в затянувшемся споре о трёх миллиардах долга перед Россией. Решение в этом вот новом споре с китайцами может быть принято гораздо быстрее и проще.

Шансы отстоять свою правоту для Украины крайне низки, и дело не только в статусе привлеченных истцами юристов. Устные указания Вашингтона к делу точно не пришьешь, а противозаконные действия государственных органов Украины в вопросе препятствования вхождения инвесторов в управление своим же имуществом – очень уж очевидны.

Других зацепок тоже особо не наблюдается. Сделка явно не приведет к большей монополизации рынка, потому что покупатели не работают на тех рынках, на которых работает «Мотор Сич», поэтому попытки этому каким-то образом воспрепятствовать через Антимонопольный комитет выглядят очень странно. Покупатели не находятся под санкциями, и являются частными компаниями.

«Мотор Сич», в конце концов, отсутствует в перечне стратегических объектов государственной собственности и уже давным-давно не принадлежит государству.

Положительный нюанс тут может быть только один для Украины – сама сумма в 3,5 миллиардов долларов вызывает вопросы. Я очень сильно сомневаюсь что Богуслаеву заплатили больше, чем несколько сотен миллионов долларов. Я понимаю, что в эту сумму включены недополученная прибыль за те годы, что им препятствуют войти в управление компанией, и еще что то.

Но 3,5 млрд долл все равно вряд ли наберется, это очень большая сумма. И это наверное тот максимум, который хотят. Скорее всего, эта сумма будет уменьшена. Но это, наверное, единственное что-то положительное, что светит Украине в этом вот споре», – заключил Сергей Саливон.

Напомним, китайские компании Skyrizon и Xinwei Technology планируют отсудить у Киева более трех миллиардов долларов из-за акций «Мотор Сич», за продажу которой КНР якобы обещала вложить 100 миллионов долларов в авиастроение Украины. Компании-заявители владеют 75% акций «Мотор Сич», однако не могут их продать из-за ареста счетов предприятия.

Skyrizon и Xinwei Technology сообщают о значительном финансовом вреде от «экспроприации их инвестиций», поэтому решились на судебные тяжбы и планируют потребовать у украинского правительства 3,5 миллиарда долларов компенсации.

Защитниками компаний в суде станут WilmerHale, DLA Piper и Bird & Bird, а консультировать их по украинскому законодательству будет юридическая фирма Arzinger.

В конце 2019 года президент «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев, заявил о намерении продать предприятие китайским компаниям Skyrizon и Xinwei Technology в размере 50% акций, однако Служба национальной безопасности и обороны потребовала прекратить операцию под предлогом защиты национальных интересов и заморозила счета компании. Против продажи завода выступили США.

Соглашение о продаже акций китайцам еще должен был утвердить Антимонопольный комитет, который рассматривает дела о концентрации (контрольного пакета в одних руках), так как Богуслаев продал акции без разрешения АМКУ. На фоне этого китайским покупателям пришлось запросить разрешение Антимонопольного комитета, представляла их интересы финансово-промышленная группа DCH Group и Александр Ярославский.

На фоне подозрительной деятельности АМКУ открыл еще три дела и обнаружил, что покупателям юридически принадлежит уже не 50% акций, как было оговорено изначально, а 75%.

Учитывая напряженные отношения Китая с Америкой, госсекретарь США Майк Помпео в конце августа этого года заявил Зеленскому, что страна обеспокоена планами КНР купить «Мотор Сич».

Президент Украины Владимир Зеленский написал письмо премьер-министру Денису Шмыгалю, где призвал его безотлагательно принять совместно с аппаратом Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) и СБУ исчерпывающие меры «для защиты экономических интересов страны», а также обосновать, рентабельно ли продавать предприятие.