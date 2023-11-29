Суд отправил украинского шпиона за решетку на 16 лет
Верховный суд Крыма вынес приговор жителю Ялты, обвиняемому в шпионаже в пользу Службы безопасности Украины.
Об этом «ПолитНавигатору» сообщили в УФСБ Российкой Федерации по Республике Крым и Севастополю.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.
Речь идет о крымчанине 1973 года рождения, который с 2017 по 2018 год по заданию украинской спецслужбы осуществлял сбор, хранение и передачу сведений, составляющих государственную тайну РФ, в том числе о сотрудниках ФСБ России.
«В ноябре 2021 года агент иностранных спецслужб задержан сотрудниками УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю. Следственным управлением ФСБ России в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена в форме шпионажа»)», – сообщили в ФСБ.
В итоге Верховный суд российской автономии признал украинского шпиона виновным и приговорил его к 16 годам лишения свободы.
Отбывать свой срок предатель будет в колонии строгого режима.
Кроме того, ему выписан штраф в размере 300 тысяч рублей.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.