Суд отправил украинского шпиона за решетку на 16 лет

Игнат Прокопенко.  
29.11.2023 11:38
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Крым, Россия, Украина, ФСБ, Ялта


Верховный суд Крыма вынес приговор жителю Ялты, обвиняемому в шпионаже в пользу Службы безопасности Украины.

Об этом «ПолитНавигатору» сообщили в УФСБ Российкой Федерации по Республике Крым и Севастополю.

Верховный суд Крыма вынес приговор жителю Ялты, обвиняемому в шпионаже в пользу Службы безопасности...

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Речь идет о крымчанине 1973 года рождения, который с 2017 по 2018 год по заданию украинской спецслужбы осуществлял сбор, хранение и передачу сведений, составляющих государственную тайну РФ, в том числе о сотрудниках ФСБ России.

«В ноябре 2021 года агент иностранных спецслужб задержан сотрудниками УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю. Следственным управлением ФСБ России в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена в форме шпионажа»)», – сообщили в ФСБ.

В итоге Верховный суд российской автономии признал украинского шпиона виновным и приговорил его к 16 годам лишения свободы.

Отбывать свой срок предатель будет в колонии строгого режима.

Кроме того, ему выписан штраф в размере 300 тысяч рублей.

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