Суд в Крыму принял иски на 2,5 триллиона за ущерб от «водной блокады» полуострова

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Арбитражный суд Крыма принял иски от 36 предприятий, пострадавших в результате «водной блокады», на возмещение ущерба от Украины. Сумма в исках составляет 2 трлн 500 млрд 3 млн 250 тысяч рублей, и это в добавок к 152,5 миллиардам, которые суд признал убытками бюджетной сферы.

Подсчетом ущерба от «водной блокады» и сопровождением претензионной работы занимается рабочая группа, действующая при Госсовете Крыма, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Спикер Госсовета Владимир Константинов сообщил, что свои претензии в суд направили крупные системообразующие и социально ориентированные предприятия, в том числе — Крымский содовый завод, Армянский филиал ООО «Титановые Инвестиции» и завод «Бром». Кроме них, иски об ущербе предъявили предприятия сельского хозяйства и туристической сферы.

«Любой субъект хозяйствования, который также понес убытки вследствие организации водной блокады, может присоединиться к этой работе и сформировать свой иск в ходе рассмотрения судебного дела», – заверил Константинов.

Он добавил, что для поддержки субъектов хозяйствования в процессе примут участие крымские министерства промышленной политики, сельского хозяйства, курортов и туризма.

В конце октября Арбитражный суд Крыма принял решение взыскать солидарно с Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственного агентства водных ресурсов Украины, управления Северо-Крымского канала в пользу казны Республики Крым убытки в размере 152 622 372 067, 00 рублей. В такую сумму рабочая группа оценила ущерб бюджетной сфере от недоимки налогов, увеличения расходов на питьевое водоснабжение, затрат на строительство водоводов от подземных источников, разработку новых скважин и прочих расходов, связанных с блокированием Северо-Крымского канала по решению властей Украины в 2014 году.

«Для нас было очень важно начать эту процедуру, потому что был определённый скепсис по поводу начала – зачем это нужно, кому? Мы часто в нашем Русском мире не придаем значения этим очень важным, основополагающим юридическим концептам. Потому что они совершили действия, и многих участников уже может и не быть к историческому моменту, когда сядут за стол переговоров бенефициары украинского кризиса и начнут предъявлять друг другу претензии в поисках компромисса дальнейшего устройства территории Украины», – пояснял важность иска спикер Константинов.

Член ОП РК, юрист Юрий Штурцев уточнил, что взыскание средств может быть за счет имущества Украины, которое находится на территории Крыма или РФ в целом. Также по решению суда для выплаты компенсации подойдет имущество Украины на территории других государств, которые готовы выполнить это решение.