Судебную систему Украины сдают Западу в обмен на «жалкие 600 миллионов кредита»

01.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина отдает контроль над своей судебной системой в руки западу в обмен на кредит в 600 миллионов долларов.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил экономический эксперт Сергей Саливон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

По словам Саливона, Украине придется обратиться за очередным траншем к МВФ, потому что ее кредитный рейтинг находится на «мусорном» уровне, и взять деньги ей больше неоткуда.

«Что касается внешних займов, в условиях трений с МВФ и наличия традиционно «мусорного» рейтинга у Украины, как эмитента, этих внешних займов попросту нет. С начала года Украина по внешним долгам только платит. Причем, за квартал заплатила, и на погашение, и на обслуживание совокупно около двух миллиардов долларов.

Если Украина сейчас решится на размещение евробондов в тех условиях, которые сложились, то их доходность может стать космической, порядка восьми или девяти процентов годовых. Для сравнения, в декабре прошлого года удалось разместить евробондов на 600 миллионов долларов под 6,2% годовых. Это было, безусловно, мировым рекордом, среди суверенных заемщиков никто под такие проценты не брал, но сейчас светит удорожание очень значительное, чуть ли не в полтора раза, может быть, процентов на 30.

То есть, с 6,2% до 8,9%. Собственно, из приведенных цифр напрашивается вывод, что Украина вынуждена будет все равно идти за деньгами к МВФ в обмен на выполнение унизительных условий, которые МВФ ставит. Максимально, что светит нашей власти – наверное, попытаться отсрочить выполнение каких-либо из этих требований.

Думается, что отмена ограничения тарифа для населения на газ и электроэнергию совершенно предрешена. Разве что, чтобы как-то сгладить социальные протесты, она будет согласована поэтапно. Но главным камнем преткновения, видимо, останется передача контроля над судебной системой Западу.

И не знаю, состоится ли она сейчас или несколько позже, но особая дикость этой ситуации в том, что Запад в случае успеха получит контроль над судебной системой за жалкие 600 с небольшим миллионов долларов. Причем, 600 миллионов долларов не которые они заплатят, невозвратные, а 600 миллионов долларов кредита», – заключил Саливон.