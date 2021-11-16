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16.11.2021 09:59
(Мск), Киев,
Максим Карпенко
 
Германия, ЕС, Россия, Сюжет дня, Украина, Энергетика
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«Сумасшедший риск для Украины»: Климкин заявил, что «РФ затянула газовую удавку на шее ЕС»

Новости УкраиныРоссия, построив «Северный поток-2», обеспечила себе доходы от поставок газа на 15 лет, договорившись...

Россия, построив «Северный поток-2», обеспечила себе доходы от поставок газа на 15 лет, договорившись с Германией.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Климкина, Украине придется вести тяжелые разговоры со следующем правительством ФРГ.

«Сейчас, за последние шесть месяцев, Кремль построил уникальный энергетический рычаг. Помните Маугли, это как удавка. Кремль смотрит на Европу, и она находится в состоянии полупаралича. Только сегодня газовые цены с утра выросли на 7%, и это для многих шок. Многие готовы договариваться с Кремлем, не желая пропетлять», – считает Климкин.

«Сегодня в Германии также начали понимать, что вести себя с путинской Россией и с путинским режимом так, как с брежневским СССР 50 лет назад, при помощи восточной политики и газа невозможно. Что меня беспокоит? Сейчас «Газпром» заполняет только хранилища на территории Германии. Это означает, что с немцами они о «Северном потоке» и, самое главное, долгосрочные контракты хотя бы частично, возможно, договорились. Путин очень хочет в ближайшие 15 лет перейти на эту понятийную энергетику с Германией и содержать свою бензоколонку на ближайшие 15 лет. Для нас это сумасшедший риск и со следующим федеральным правительством нам будет непросто работать», – заявил Климкин.

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