Свидомиты грозят Зеленскому новой гражданской войной

15.09.2019, Киев, Владимир Гладков

РФ и Запад будут совместно склонять Киев к выполнению Минских соглашений, а если власть на это согласится, то всю Украину захлестнёт гражданский конфликт.

Об этом в эфире телеканала «Espreso.TV» заявил экс-депутат Верховной рады, полевой командир оранжевого Майдана Тарас Стецкив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В нормандском формате Украину ждёт ловушка. Независимо от того, будет он четырёхсторонним, или мы затянем туда Америку или Британию, там Зеленского неминуемо склонят к выполнению Минских соглашений. И это будет ловушка, которая 100% является планом достижения мира на российских условиях.

Когда они вытащили из нафталина «формулу Штайнмайера», которая прямо говорит, что необходимо провести выборы на оккупированной части Донбасса, и ввести в действие закон об особом статусе Донбасса.

Они, наверное, откажутся от внесения изменений в Конституцию, поскольку у Зеленского нет конституционного большинства, но провести выборы, как это написано в Минских соглашениях, без восстановления украинского контроля за границей, они Зеленского вынудят. Геополитика поменялась, и теперь внешний фактор для нас неблагоприятный.

Самое страшное – это согласится проводить выборы без восстановления контроля за границей. Вы можете себе только представить, что это будут за выборы, и каких депутатов выберут на неподконтрольной Украине части Донбасса. И эти депутаты будут ещё и легитимными представителями на украинской территории, ещё и с таким инструментом, как закон об особом статусе, с Народной милицией и всем остальным.

И если Зеленский ещё не понимает опасности такого «мира», то это не мир, а перенос конфликта, который сейчас на линии фронта, внутрь Украины, и конфликт может вспыхнуть внутри страны, потому что общество может разделиться в отношении к такому шагу.

И тогда у нас может быть уже серьёзное гражданское противостояние уже на территории Украины, так что это не дорога к миру. Мир на российских условиях не является миром, такая капитуляция может привести к непредвиденным последствиям уже внутри Украины», – пригрозил экс-нардеп.

Более того, бывший глава крымской ячейки «Батькивщины», вышедший из партии накануне парламентских выборов, Андрей Сенченко выразил уверенность, что любое выполнение Украиной Минских соглашений якобы выгодно только Кремлю.

«Полная амнистия, особый статус и выборы на оккупированных территориях под контролем оккупантов – каждая из этих составляющих ведёт к стратегическому, с точки зрения Кремля, переформатированию международного военного конфликта, который начала Россия, развязав войну против Украины, во внутренний конфликт, в гражданскую войну. Именно такая цель Путина в Минске», – полагает Сенченко.