«Свидомые» оправдываются: крымчане сами хотели независимости Украины

24.08.2018, Киев, Владимир Гладков

Сопротивления провозглашению Акта о независимости Украины в декабре 1991 года в Крыму не было.

Об этом в эфире радио «Крым. Реалии» заявил член президиума общества «Просвита», член редколлегии газеты «Крымская светлица» Пётр Вольвач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



Ведущий задал вопрос гостю о том, были ли крымчане против провозглашения независимости Украины.

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«Ответ на ваш вопрос дают результаты референдума о независимости Украины, когда 1 декабря 1991 проводился этот референдум о подтверждении провозглашения Акта о независимости Украины. Так вот, около 56% крымчан, и даже значительно больше в Севастополе, проголосовали за независимость Украины», – ответил Вольвач.

«Сопротивления в 1991 году провозглашению Акта о независимости Украины не было», – отметил он.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» привел заявление посла Украины в США Валерия Чалого, назвавшего Крым «тяжелой ношей», которой, по его мнению, полуостров всегда был для Украины.