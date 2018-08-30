«Свидомые» устроили рейв-пати под посольством России

30.08.2018, Киев, Владимир Гладков

Сегодня под посольством России в Киеве прошла акция в поддержку осуждённого в России за терроризм украинца Олега Сенцова.

Стрим происходящего опубликовал на своей странице в «Facebook» бежавший из Крыма «свидомый» активист Дмитрий Гутман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Протестующие выкрасили ворота территории посольства в жёлто-голубые цвета и нанесли трафаретом надписи с оскорблениями президента России, – называя себя “художниками”, а акцию – выставкой в поддержку Сенцова.

Происходящее сопровождали гулкие басы электронных хитов довоенного прошлого.

С особым восторгом была встречена якобы проходящая мимо и.о. министра здравоохранения американка Ульяна Супрун. Организаторам акции было очень лестно, что «доктор смерть» – с народом.