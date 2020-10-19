Свидомые вознамерились нарядить в шаровары героя шахтёрского фольклора Донбасса

19.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Свидомые грантоеды Украинского культурного фонда вознамерились доказать Донбассу, России и всему миру, что мифологический персонаж донбасских горняков Шубин – это «щирый» украинец.

Об этом в ходе презентации проекта «Волшебный мир.UA» заявил коммуникационный политик проекта, русофоб и грантоед Александр Кроликовский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы ввели в проект одного из персонажей мифологии Донбасса – это Шубин. Фактически он является самым молодым мифологическим персонажем, потому что Шубин считается аналогом немецкого Кобольда или польского Скарбника.

Эти персонажи появились во времена индустриализации или технической революции, то есть в то время, когда люди начали осваивать полезные ископаемые, копать шахты.

И это довольно интересно, потому что он мало известен за пределами Донбасса, но вот такой проект объединяет украинский мифологический дискурс. Хочу отметить, что работая над проектом, я узнал, что вокруг Шубина даже есть некоторая информационная война, то есть наши северо-восточные соседи пытаются присвоить себе этого персонажа, говоря, что он якобы пришел из России.

Хотя научные исследования, в частности, антропологические, в частности, культурологические говорят, что это аутентичный персонаж украинского Донбасса», – сказал Кроликовский.

Стоит пояснить, что Добрый Шубин или просто Шубин – это персонаж шахтёрского фольклора в Донбассе, горняцкий дух, похожий на гнома, «хозяин шахты» и покровитель шахтёров. Поверья о Шубине известны только на шахтах Донбасса.

Отметим, что «Волшебный мир.UA» («Чарівний світ.UA») – это проект, созданный как платформа для «исследования, диджитализации и популяризации украинской мифологии на Украине и во всем мире».

«Эта платформа должна обеспечить создание новых культурных и идеологических смыслов, основанных на мифологических архетипах и духовном наследии. А также использование мифических персонажей в различных секторах культуры, искусства, туризма и формировании положительного имиджа страны за рубежом», – говорится в описании проекта.

Также свидомые инициаторы записали в «украинцы» таких персонажей славянской мифологии, как Перун и Велес.