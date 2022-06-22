«СВО  будет идти 3,5 года?»: в Госдуме потребовали объяснений

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Госдума приняла сегодня в первом чтении законопроект, увеличивающий предельный размер средств, которые специализированные организации могут использовать на управленческие расходы. Нововведение будет действовать до 1 января 2026 года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Некоторых депутатов насторожила дата, указанная в законопроекте.

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«Стоит ли нам рассматривать это как прогноз Минэкономразвития, что СВО и мировой кризис продлятся 3,5 года? У вас есть какая-то информация, которой у нас нет? Может быть, стоит ввести качественный критерий, если все через полгода закончится?» – поинтересовался член фракции «Справедливая Россия» экономист Михаил Делягин.

Докладчик депутат Татьяна Илюшникова возразила.

«Данный показатель не базируется на прогнозе сроков военной операции. Все гораздо проще. Мы предусматриваем, что стоимость чистых активов доходность целевых материалов считается на три года. Госдума принимает много антикризисных законов, нам придется рассмотреть еще не одну новеллу», – ответила докладчик депутат Татьяна Илюшникова.

Нормы законопроекта предусматривают увеличение предельного размера пожертвований, который специализированная организация вправе использовать на административно-управленческие расходы, с 5 до 10%.

Также предлагается ввести до 1 января 2026 года мораторий на расформирование целевого капитала, если стоимость чистых активов в результате доверительного управления по итогам трех лет снизилась более чем на 30% либо, если по итогам последнего года стоимость чистых активов снизилась более чем на 50%.