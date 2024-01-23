СВО: Опозорен и турецкий «Байрактар», и американский «Джавелин»

Воинственные заявления американских и европейских чиновников о необходимости нанести России поражение на поле боя призваны скрыть позорные для НАТО промежуточные итоги СВО на Украине – русской армии в одиночку удаётся сражаться со всей совокупной мощью альянса, а некоторые разрекламированные ранее образцы западного вооружения оказались посрамлены.

Об этом рассуждает один из лидеров движения «Донецкая Республика», замсекретаря Донецкого отделения «Единой России» Алексей Муратов.

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«За прошлый год Россия доказала высокую эффективность своей армии и сорвала контрнаступление, которое ей долгое время готовили всем блоком НАТО. Теперь весь мир убедился, что западный военный альянс общими усилиями не способен воевать с равной ему силой. Более того, мощь одной единственной России показала, что Запад не способен нам противостоять ни концептуально, ни стратегически и с треском провалил свой контрнаступ во всех направлениях.

Неудивительно, что страны Запада из-за этого изрядно нервничают. По крайней мере, глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон сказал за весь альянс, что они ещё долго готовы воевать Украиной против России. Причём это заявление было адресовано конкретно президенту РФ Владимиру Путину.

«Вместе с союзниками мы хотим чётко продемонстрировать Путину, что он не сможет перетерпеть нас, что мы готовы поддерживать Украину в 2024-м, 25-м, 26-м… И если сложить весь ВВП стран коалиции, мы превосходим Россию 25 к 1», – заявил Дэвид Кэмерон.

Довольно любопытно, что по словам британского министра западный блок превосходит РФ лишь в 25 раз при том, что этих самых стран, поддерживающих Украину, порядка 40 единиц.

Однако, несмотря на это, Россия в одиночку воюет на Украине против всего НАТО и его сторонников. Впрочем, Россия последнюю тысячу лет одна противостоит всей западной машине англосаксонского мира. Поэтому нас пугать нечем.

Пусть там на Западе боятся. Это им, а не нам страшно. Последний год показал, что контрнаступление при всей собранной в кулак мощи не продвинуло Запад ни на метр.

Поэтому вполне очевидно, что глава МИД Великобритании словно выступил с вдохновляющей речью перед неудачливой командой в надежде, что горе-спортсмены хотя бы во втором тайме забьют один единственный гол, чтобы не сыграть всухую.

Им не на что больше надеяться. Осталось уповать на счастливый случай. Что Россия споткнётся и потеряет инициативу. Но этого не произойдёт даже в том случае, если на Украину бросят все оставшиеся силы НАТО. Ведь на данный момент российская армия – самая опытная армия в мире. А опыт – главное оружие солдата. Без него оружие в руках остаётся просто оружием. В конце концов, сражается не оружие, а человек. Поэтому не так и важно какое оружие в руках у солдата. Главное – кто его держит.

А между тем, западное оружие далеко от тех идеалов, которыми его наделяют американские имиджмейкеры. США – это вообще один большой раздутый бренд. На самом деле «король» не только голый, но и сильно напуган.

НАТО вполне можно сравнить с модным брендом, который сделан из такого же материала, как и его дешёвые аналоги, но покупатель платит высокую цену лишь за то, что на товар нанесён заветный логотип. Обратите внимание на военные бюджеты Запада. Американский, к примеру, за прошлый год составлял 761.5 миллиарда долларов, в то же самое время военный бюджет России был почти в 10 раз меньше, но её многократно дешёвая техника даже превосходит западную.

И так в любом оружии стран НАТО. Вспомнить хотя бы турецкий «Байрактар» или американский «Джавелин», на которые буквально молились всем миром. Хватило каких-то полгода, чтобы военный пыл поубавился, а производители разрекламированной техники понесли репутационные потери.

Собственно, после начала СВО больше всего потерь понесли именно Штаты, потому что раздутая репутация американцев оказалась мыльным пузырём. Весь мир смеётся над мифом величия США, как о волшебнике страны Оз, «Великом и ужасном», который умел только красиво напускать на людей морок, убедил их надеть зелёные очки и слушать только «правильные» новости. На деле же волшебник оказался трусливым мелким иллюзионистом откуда-то со Среднего Запада США, фокусы которого впечатлили жителей таинственной страны.

«Великие и ужасные» Штаты разоблачены. Россия одна сбросила маску с напыщенных американцев, за которой оказалась трусливая армия наёмников, «печатная машинка» без единого грамма золота и сказки из Голливуда. Больше ничего», – отмечает Муратов.