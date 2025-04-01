СВО заметно улучшила торговлю России с Бразилией

Елена Острякова.  
01.04.2025 21:27
  (Мск) , Москва
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Бизнес, Бразилия, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Торговля, Украина


Торговый оборот между Россией и Бразилией составляет 9 млрд долларов в год, и может удвоиться.

Об этом академический директор Бразильского центра международных отношений CEBRI Фелисиано де Са Гимарайеш заявил сегодня на Московском экономическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Торговый оборот между Россией и Бразилией составляет 9 млрд долларов в год, и может...

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«Одним из последствий санкций против России стало улучшение наших торговых взаимоотношений. Мы видим, что Бразилия все больше экспортирует в Россию и импортирует из нее. Сотрудничество выросло. Появилась политическая возможность реформировать мировые институты и экономическая возможность.
После начала СВО эти процессы только ускорились, возможности выросли многократно», – сказал де Са Гимарайеш.

По его словам, Бразилия, которую он считает частью западного мира, в последние годы стала больше торговать с Азией, чем с Европой. Так, в Индонезию она поставляет больше товаров, чем в Германию, а в Азию, без Китая, больше, чем в ЕС.

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