«Своевременная» реформа: Украина с 1 апреля закрывает три четверти больниц – эксперт

18.03.2020, Киев, Игорь Петров

В ходе реформы здравоохранения на Украине в ближайшее время закроют большую часть медучреждений, которые могли бы оказывать помощь заболевшим.

Об этом в эфире телеканала UKRLIFE.TV заявил экономический эксперт Юрий Гаврилечко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С 1 апреля мы – единственная страна в мире, которая во время этого самого кризиса, связанного с коронавирусом, окажется в ситуации, когда большое количество больниц и поликлиник будет просто закрыто. В мире ищут возможности размещения больных коронавирусом – чуть ли не в отелях и пансионатах, а Украина через две недели собирается ну, чуть ли не три четверти всех лечебных учреждений позакрывать, оставив так называемые опорные больницы.

Я не могу понять – у нас есть эпидемия или нет эпидемии? Если эпидемия есть, то во время эпидемии никакое вменяемое здоровое государство не занимается закрытием медучреждений и ликвидации больниц или их перепрофилированием в черт знает что.

Если у нас нет эпидемии, тогда какого черта у нас объявляются какие-то карантины, закрывается воздушное и железнодорожное сообщение с соседними странами? На основании?

Буквально сегодня глава парламентского комитета у себя на страничке в фейсбуке написала интереснейшую вещь – что в Украине порядка 12 тыс мест в инфекционных больницах, около 5000 соответствующего медперсонала, где-то 600 аппаратов для искусственной вентиляции легких. И по ее мнению этого вполне достаточно для борьбы с пиком заболеваемости коронавирусом.

Повторю – 12 тысяч мест, 600 аппаратов. Что-то не очень напоминает эпидемию – только в Киеве на сегодняшний момент за эти несколько недель заболевших от гриппа 14000 человек, по все Украине – больше 200000 человек», – недоумевает эксперт.