Сын черкасского депутата помочился на Украину

15.07.2019, Черкассы, Владимир Гладков

Сын депутата городского совета Золотоноши Владислава Восколовича посреди бела дня помочился на символы «I Love UA».

Соответствующую фотографию на своей странице в Facebook опубликовал пользователь соцсети Анатолий Зинченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот такое чудовище воспитал депутат Золотоношского городского совета Владислав Восколович, директор ООО 380. Господин Владислав воспитывайте своего урода!», – негодует Зинченко.

В свою очередь, пользователь интернет-ресурса Алиса Бурилко возмущенно отметила, что в «некультурной» России даже маргиналы не позволяют себе подобного поведения.

«Он этим щеголяет, почему там, в Расее, какой-то алкаш, без семьи и дома, себе такого не позволяет, а у нас сыты, откормлены и ни в чем не нуждающиеся такое на нашей земле вытворяют? Неужели пропаганда? Нет, это так делает и отец, и мама», – комментирует разъяренная националистка.