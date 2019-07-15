15.07.2019, Черкассы, Владимир Гладков
 
Общество, Политика, Россия, Украина
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Сын черкасского депутата помочился на Украину

Сын депутата городского совета Золотоноши Владислава Восколовича посреди бела дня помочился на символы «I Love UA».

Соответствующую фотографию на своей странице в Facebook опубликовал пользователь соцсети Анатолий Зинченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот такое чудовище воспитал депутат Золотоношского городского совета Владислав Восколович, директор ООО 380. Господин Владислав воспитывайте своего урода!», – негодует Зинченко.

В свою очередь, пользователь интернет-ресурса Алиса Бурилко возмущенно отметила, что в «некультурной» России даже маргиналы не позволяют себе подобного поведения.

«Он этим щеголяет, почему там, в Расее, какой-то алкаш, без семьи и дома, себе такого не позволяет, а у нас сыты, откормлены и ни в чем не нуждающиеся такое на нашей земле вытворяют? Неужели пропаганда? Нет, это так делает и отец, и мама», – комментирует разъяренная националистка.

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