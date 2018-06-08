08.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Криминал, Общество, Политика, Происшествия, Скандал, Украина

Сына замминистра образования Украины отдали под суд за разбой


Прокуратура направила в суд дело о разбойном нападении, в котором фигурирует Михаил Ковтунец, сын заместителя министра образования и науки Владимира Ковтунца, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

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«Завершено судебное следствие. Обвинительный акт направлен в суд », — отметили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что защита ознакомилась с обвинительным актом, после чего его и передали в суд.

1 марта стало известно, что Михаил Ковтунец является фигурантом дела о разбойном нападении на курьера.

3 марта в ему сообщили о подозрении. 5 марта Ковтунца-младшего отправили под ночной домашний арест.

Всего в деле 3 обвиняемых. По версии следствия, они, сговорившись между собой, заказали через интернет-магазин iPhone 8+ и напали на курьера, который привез телефон на место встречи.

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