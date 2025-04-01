Сыновья Трампа серьезно вложились в майнинг и становятся криптокоролями

Сергей Рыжов.  
01.04.2025 09:32
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Бизнес, Деньги, Дзен, Политика, США, Финансы, Экономика


Reuters.сообщает, что семья президента США Дональда Трампа взяла под контроль криптовалютную фирму World Liberty Financial. По данным агентства, компания начала работу осенью 2024 года, она предоставляет доступ к финансовым услугам с криптовалютами без посредников.

В середине марта World Liberty сообщила, что привлекла $550 млн на продаже так называемых токенов управления (DeFi, позволяют владельцам голосовать по вопросам управления децентрализованными блокчейн-проектами).

Reuters.сообщает, что семья президента США Дональда Трампа взяла под контроль криптовалютную фирму World Liberty...

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Расчеты Reuters показывают, что большая часть этих продаж состоялась после победы Трампа на выборах в ноябре прошлого года.

В январе World Liberty сообщила, что семья Трамп взяла бизнес под контроль. Теперь семья президента США имеет право на 75% чистых доходов от продажи токенов и 60% от операций World Liberty.

На сегодняшний день семья Трампа имеет право на получение порядка $400 млн в виде комиссий. После того, как соучредители World Liberty получат свою долю, криптовалютное предприятие останется с 5% от $550 млн, собранных на сегодняшний день для создания платформы, следует из расчетов Reuters.

Bloomberg также пишет об интересах семейства Трампа к криптовалютному бизнесу. По информации этого агентства сыновья Трампа запускают в США компанию по майнингу биткоина.

Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший решили вложиться в добычу биткоинов в партнерстве с базирующейся в Майами майнинговой компанией Hut 8.  Как следует из публикации, они запускают проект American Bitcoin, который будет сосредоточен на майнинге биткоина и формировании «стратегического биткоин-резерва».

Для этого Hut 8 приобрела контрольный пакет акций American Data Centers — компании, которую сыновья Трампа создали совместно с группой инвесторов. 

Hut 8 передала American Bitcoin почти все свое оборудование для майнинга в обмен на 80% ее акций. Эрик и Дональд Трамп, а также их партнеры получат оставшиеся 20%. Эрик Трамп займет пост главного стратегического директора совместного предприятия.

При этом представители American Bitcoin подчеркнули, что их планы по созданию биткоин-резерва не связаны со стратегическим крипторезервом США, учрежденным президентом Трампом.

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