«Сюрпризом не будет»: Пентагон не исключает военные поставки из КНДР в Россию
У Соединенных Штатов пока нет подтверждения того, что Пхеньян начал поставки боеприпасов в РФ.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на брифинге заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
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У нее поинтересовались, есть ли признаки того, что между Россией и КНДР заключены оружейные сделки после встречи лидеров этих стран.
«Мы знаем, что они общались. Мы не удивимся, если произойдет переброска артиллерии из Северной Кореи в Россию. Мы видели, как главы обеих стран встретились и наверняка это обсудили, – сказала представительница министерства обороны США.
По ее словам, Россия довольно быстро расходует боеприпасы, а потому нуждается в их пополнении.
«Так что это [поставки из КНДР] не было бы сюрпризом. Мне нечего зачитывать или подтверждать, что фактическая передача действительно имела место, но, конечно, нас не удивит, если это действительно произойдет», – резюмировала Сингх.
Спасибо!
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