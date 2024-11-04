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Это нормально, что «просроченный» президент Зеленский требовал от США ракеты «Томагавк», ненормально то, что администрация Байдена в очередной раз слила в медиа «тайные договорённости».

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил представленный как «немецкий политолог» эмигрировавший в Германию директор грантоедского ИЦ «Европейская стойкость» Сергей Сумленный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что не позволяет Украине делать это наличным арсеналом, даже если бы у Украины было бы достаточно и «Шторм Шедоу», и «Скальпов», то не достигало бы на всю глубину, поэтому нужны «Томагавки», у которых намного больше радиус действий. Это было очевидно всем. То, что Зеленский это требовал – это тоже очевидно», – трепался иноагент.

«Проблема здесь не в том, что Украина этого требовала, это абсолютно нормально, и это то, что диктуется состоянием военного баланса. Ненормально то, что снова это сливается с американской администрации. И это не первый раз, когда тайные договорённости или тайные планы наступлений, скажем, как это было в 2023 году, как это сливалось в медиа», – возмущался Сумленный.