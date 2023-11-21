«Такая политика никому не нужна» – Лукашенко допустил отзыв дипломатов из Сербии

Елена Острякова.  
21.11.2023 17:11
  (Мск) , Москва
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Балканы, Белоруссия, Дзен, Запад, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Санкции, Сербия, Скандал


Сербия проводит неискреннюю политику в отношении Белоруссии, частично присоединившись к западным санкциям против Минска в мае.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на совещании с новоназначенными послами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сербия проводит неискреннюю политику в отношении Белоруссии, частично присоединившись к западным санкциям против Минска...

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«Надо разобраться в той политике, которую Сербия проводит в отношении Белоруссии. Если они хотят, значит, должен быть результат в торгово-экономическом отношении. Если они хотят вилять хвостом и поддерживать европейско-американские санкции против Беларуси, пускай определяются и поддерживают. Если они забыли то добро, с которым мы шли к ним», – сказал Лукашенко.

Он допустил, что Белоруссия отзовет своих дипломатов из Белграда и перекинет их в страны Африки, сотрудничество с которыми активно развивается.

«Будем сторожить свои посольства там, а основных дипломатов перекинем на те направления, где мы видим движение. Мы сотрудничаем со многими странами, надо их усиливать. Это будет касаться и Сербии. Просто надо политически разобраться, чего они хотят. Одно дело заявлять, а делать совершенно иное. Такая политика никому не нужна», – сказал Лукашенко.

Ранее президент Сербии Александр Вучич постоянно заверял: он никогда не забудет, что Лукашенко был единственным, кто отважился прилететь в Белград в 1999 году во время натовских бомбардировок и предложил свою помощь.

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