«Такое было ещё в Чеченскую кампанию» – полковник Алёхин о диверсии под Белгородом

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В ходе спецоперации по ликвидации диверсионной группы в Белгородской области, в первую очередь, бросилась в глаза несогласованность действий различных силовых ведомств России.

Об этом на канале «СР За Правду» рассказал руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, полковник в отставке Геннадий Алёхин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В первую очередь, бросилась в глаза несогласованность силовых структур. К сожалению, это не первый раз. Такое случается всегда в зоне боевых действий, в условиях контртеррористических операций, когда задействованы силовики разных ведомств. Пограничники, ФСБ, Росгвардия и Минобороны. Такое мы уже проходили порядка 20-25 лет назад во время чеченских событий, особенно первой и второй чеченских кампаний, когда обстреливались, заходили тоже такие группы диверсионные на территорию Ставропольского края и так далее. И здесь, к сожалению, на мой взгляд, не совсем они согласованно действовали. Все почему-то упорно говорят, что эти вопросы должны решать армейцы», – сказал Алёхин.

Он добавил, что просчитать такой удар противника не составляло труда.

«Противнику удалось прорваться не по полевым дорогам, они шли просто по проезжей части, по обыкновенной трассе, которая была почему-то не заминирована. Второе, Белгородская область находится под постоянным обстрелом. Естественно, на мой взгляд, необходимо было ещё заранее обеспечить действительно надёжную охрану границы, действовать в оперативном плане в приграничной территории подразделениям ФСБ, Росгвардии», – отметил он.

«После освобождения Артёмовска по всей логике вещей было понятно – в первую очередь, что противник попытается отвлечь всё внимание от Бахмута, где они получили чувствительный удар, забыть эту историю и попытаться вновь сделать провокацию на приграничных территориях, как они, допустим, делали в Брянске, как они пытались делать в Шебекинском районе», – напомнил эксперт.