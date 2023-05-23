«Такое было ещё в Чеченскую кампанию» – полковник Алёхин о диверсии под Белгородом

Владимир Гладков .  
23.05.2023 21:21
  (Мск) , Москва
Просмотров: 370
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Терроризм, Украина


В ходе спецоперации по ликвидации диверсионной группы в Белгородской области, в первую очередь, бросилась в глаза несогласованность действий различных силовых ведомств России.

Об этом на канале «СР За Правду» рассказал руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, полковник в отставке Геннадий Алёхин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В ходе спецоперации по ликвидации диверсионной группы в Белгородской области, в первую очередь, бросилась...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«В первую очередь, бросилась в глаза несогласованность силовых структур. К сожалению, это не первый раз. Такое случается всегда в зоне боевых действий, в условиях контртеррористических операций, когда задействованы силовики разных ведомств. Пограничники, ФСБ, Росгвардия и Минобороны. Такое мы уже проходили порядка 20-25 лет назад во время чеченских событий, особенно первой и второй чеченских кампаний, когда обстреливались, заходили тоже такие группы диверсионные на территорию Ставропольского края и так далее.

И здесь, к сожалению, на мой взгляд, не совсем они согласованно действовали. Все почему-то упорно говорят, что эти вопросы должны решать армейцы», – сказал Алёхин.

Он добавил, что просчитать такой удар противника не составляло труда.

«Противнику удалось прорваться не по полевым дорогам, они шли просто по проезжей части, по обыкновенной трассе, которая была почему-то не заминирована. Второе, Белгородская область находится под постоянным обстрелом. Естественно, на мой взгляд, необходимо было ещё заранее обеспечить действительно надёжную охрану границы, действовать в оперативном плане в приграничной территории подразделениям ФСБ, Росгвардии», – отметил он.

«После освобождения Артёмовска по всей логике вещей было понятно – в первую очередь, что противник попытается отвлечь всё внимание от Бахмута, где они получили чувствительный удар, забыть эту историю и попытаться вновь сделать провокацию на приграничных территориях, как они, допустим, делали в Брянске, как они пытались делать в Шебекинском районе», – напомнил эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть