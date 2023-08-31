«Такого я нигде не встречал» – ветеран боевых действий о «скотоводах» ВСУ

Анатолий Лапин.  
31.08.2023 16:18
  (Мск) , Донецк
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Вооруженные силы, геноцид, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Конфликт на Украине отличается от других военных кампаний тем, что командование одной из сторон, в данном случае – ВСУ, относится к своему личному составу как к скоту.

Об этом в эфире «Радио Комсомольская Правда» заявил советник Главы ДНР, имеющий богатый боевой опыт, Ян Гагин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Конфликт на Украине отличается от других военных кампаний тем, что командование одной из сторон,...

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По словам Гагина, украинские командиры отправляют своих солдат на убой, словно стадо баранов.

«Я принимал участие в разных военных конфликтах, в разных локациях – и видел многое. Единственное, что я никогда не сталкивался – с таким пренебрежением к своему личному составу, как к скоту, просто, как к скоту. Когда личный состав как скот гонят на убой. Это можно сравнить, как стадо баранов повели резать, примерно так. Боевики, которые действовали в Чечне, на той стороне, это были люди, пусть заблуждавшиеся в своей политической позиции, они называли себя воинами Аллаха.

Кто-то им внушил, что шахид должен убивать неверных. Но они были самостоятельно убеждены в этом и желали этого, а здесь под заградотрядами, под дулами автоматов заградотрядов это стадо гонят на наши позиции, это совсем другое. Я никогда не сталкивался, ни на одной из кампаний, где мне привелось быть, с такой жестокостью по отношению к мирному населению и к пленным. Такого я нигде не встречал», – рассказал Гагин.

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