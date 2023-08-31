«Такого я нигде не встречал» – ветеран боевых действий о «скотоводах» ВСУ

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Конфликт на Украине отличается от других военных кампаний тем, что командование одной из сторон, в данном случае – ВСУ, относится к своему личному составу как к скоту.

Об этом в эфире «Радио Комсомольская Правда» заявил советник Главы ДНР, имеющий богатый боевой опыт, Ян Гагин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Гагина, украинские командиры отправляют своих солдат на убой, словно стадо баранов.

«Я принимал участие в разных военных конфликтах, в разных локациях – и видел многое. Единственное, что я никогда не сталкивался – с таким пренебрежением к своему личному составу, как к скоту, просто, как к скоту. Когда личный состав как скот гонят на убой. Это можно сравнить, как стадо баранов повели резать, примерно так. Боевики, которые действовали в Чечне, на той стороне, это были люди, пусть заблуждавшиеся в своей политической позиции, они называли себя воинами Аллаха. Кто-то им внушил, что шахид должен убивать неверных. Но они были самостоятельно убеждены в этом и желали этого, а здесь под заградотрядами, под дулами автоматов заградотрядов это стадо гонят на наши позиции, это совсем другое. Я никогда не сталкивался, ни на одной из кампаний, где мне привелось быть, с такой жестокостью по отношению к мирному населению и к пленным. Такого я нигде не встречал», – рассказал Гагин.