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08.11.2018, Киев, Игорь Петров
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Миссия ОБСЕ, Украина
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«Там есть российские войска! 100 танков! Мы имеем право стрелять первыми!»

Украинцы продолжают озвучивать нервную реакцию на слова бывшего замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе Александра Хуга о том, что его миссия не зафиксировала прямых доказательств участия России в боевых действиях на востоке Украины.

С гневным «разоблачением» разбивающих тезисы киевской пропаганды слов Хуга выступил на круглом столе экс- губернатор Донецкой области Украины Сергей Тарута, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я его давно знаю, больше четырех лет. Он всегда был адекватный. Но его заключение, что там нет российских войск – абсолютно неадекватно! Он много раз подтверждал, что там российские войска.

Более того, на Мариуполь наступали только российские войска. Была разведка, стояла батарея российская, сто танков было. И мы четко знаем, что четыре раза были российские войска: Иловайск, Дебальцево, аэропорт, Мариуполь.

Поэтому, когда он говорит что там нет, – это абсолютно неправда. Там есть», – сказал Тарута на заседании «Президентского клуба» в Киеве.

Он также подверг критике заявления ОБСЕ о нарушении перемирия обеими сторонами конфликта на Донбассе.

«Относительно того, что есть нарушения и с одной, и с другой стороны – это как трактовать. Они трактуют, что, если наши открывают огонь, то они нарушают. Но они вынуждены нарушить, чтобы защищать наших военных. Это абсолютно правильно. И потому я – за то, чтобы давать ответ. Не надо ждать, пока нас будут обстреливать», – сказал Тарута.

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