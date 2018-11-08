«Там есть российские войска! 100 танков! Мы имеем право стрелять первыми!»

08.11.2018, Киев, Игорь Петров

Украинцы продолжают озвучивать нервную реакцию на слова бывшего замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе Александра Хуга о том, что его миссия не зафиксировала прямых доказательств участия России в боевых действиях на востоке Украины.

С гневным «разоблачением» разбивающих тезисы киевской пропаганды слов Хуга выступил на круглом столе экс- губернатор Донецкой области Украины Сергей Тарута, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я его давно знаю, больше четырех лет. Он всегда был адекватный. Но его заключение, что там нет российских войск – абсолютно неадекватно! Он много раз подтверждал, что там российские войска.

Более того, на Мариуполь наступали только российские войска. Была разведка, стояла батарея российская, сто танков было. И мы четко знаем, что четыре раза были российские войска: Иловайск, Дебальцево, аэропорт, Мариуполь.

Поэтому, когда он говорит что там нет, – это абсолютно неправда. Там есть», – сказал Тарута на заседании «Президентского клуба» в Киеве.

Он также подверг критике заявления ОБСЕ о нарушении перемирия обеими сторонами конфликта на Донбассе.

«Относительно того, что есть нарушения и с одной, и с другой стороны – это как трактовать. Они трактуют, что, если наши открывают огонь, то они нарушают. Но они вынуждены нарушить, чтобы защищать наших военных. Это абсолютно правильно. И потому я – за то, чтобы давать ответ. Не надо ждать, пока нас будут обстреливать», – сказал Тарута.