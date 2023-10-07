«Там обстрелы», – Шмыгаль объяснил исчезновение денег на восстановление Херсона

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Украинские власти до сих пор не обеспечили жителей захваченной ВСУ части Херсонской области питьевой водой, хотя средства на это были вроде бы как выделены.

Об этом в Верховной раде заявил депутат Сергей Козир, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы уже идем в отопительный сезон, Кабмином выделена субвенция в поддержку деоккупированных территорий на топливо. Но тех средств, которые выделены Кабмином, не хватает на весь отопительный сезон. Во-вторых, уже октябрь месяц, но закупка пока не проводится. Поэтому хочу узнать, почему, и какой контроль со стороны правительства», – сказал Козир.

Также он возмутился, что из бюджета была выделена крупная сумма, но Кабмин ничего не сделал для обеспечения Херсонской области питьевой водой.

«Вопрос по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС. Правительством были выделены средства на обеспечение питьевой водой этих территорий, но на сегодняшний день мы видим, что эти средства еще не использованы, и те скважины в тех местах, где это возможно по составляющей безопасности, также пока не сделаны», – добавил депутат.

В ответ премьер-министр Денис Шмыгаль свалил всю вину на местные органы власти.

«Правительство, я говорил в своей речи, действительно, выделило более 62 миллиардов гривен на восстановление. Часть этих средств ушла на восстановление и защиту энергетических объектов, остальное пошло, собственно, на восстановление жилья. Большая часть, это миллиарды гривен, пошло на восстановление Херсонщины и Николаевщины после теракта на Каховской ГЭС. К сожалению, способность местных общин в проведении соответствующих процедур для реализации этих проектов, не всегда является достаточной. Особенно на Херсонщине, там обстрелы», – «съехал» премьер.

Касательно же готовности к зиме, Шмыгаль заверил, что Украина «готова к отопительному сезону на девяносто семь процентов» – на фоне «успехов» в Херсонской области верится с трудом.