Танков у России осталось на один-два года, – глава польского МИД

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Украина получает много помощи от Запада и без членства в НАТО. А принять ее в Альянс – означает вступить против России в войну, чего не хочет западная общественность.

Об этом в эфире американского телеканала PBS заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дипломат уверяет, что и без этого у России ресурсов для продолжения боевых действий на Украине осталось на пару лет, не уточняя при этом, сколько ресурсов у самой Украины и Запада.

«Членство означало бы, что нам нужно вступить в войну против России. У западной общественности нет аппетита к этому. Но Украина получает многое. Помните, что российская экономика сильно страдает – у них заканчиваются средства из их национального резервного фонда, у них заканчиваются танки советской эпохи, которые нужно ремонтировать, инфляция высока, процентные ставки высоки. Через год или два у Путина закончатся ресурсы для продолжения», – заявил Сикорский.