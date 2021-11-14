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14.11.2021 00:15
(Мск), Москва,
Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Россия, Украина
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Таран: Зеленский идёт на обострение, чтобы добиться переговоров с Путиным

Новости УкраиныНынешнее обострение на Донбассе связано с тем, что Украина пытается таким образом усилить свои...

Нынешнее обострение на Донбассе связано с тем, что Украина пытается таким образом усилить свои переговорные позиции, заставить Россию общаться с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом в эфире ОСН заявил обозреватель Дмитрий Таран, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается напряжения на границе – на линии разграничения с Донбассом, да, там надуваются кулаки, надуваются какие-то перемещения войск и так далее. Это все лишь делается для укрепления переговорных позиций.

Какая главная проблема Украины и России? Проблему обозначил Дмитрий Анатольевич Медведев, что разговаривать в Киеве не с кем.

Мы все время забываем, что не с Украиной вообще-то в гибридной войне сражаемся, а с коллективным Западом. И мы взяли и перекинули пас, сказали: «Уважаемые коллеги из-за рубежа, поменяйте переговорщиков, потому что с этими разговаривать мы не будем».

И это стало основной причиной этого усиления напряженности, потому что все сидящие в Киеве, включая Зеленского и всех остальных, они за свои кресла сражаются», – заявил Таран.

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