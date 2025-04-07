Тарифный шантаж Трампа дает плоды: выстроилась очередь из стран, желающих решить дело миром

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«Европа относилась к США очень плохо и сделала на нас состояние. Нас водили за нос». С такими обвинениями в адрес Старого Света выступил Дональд Трамп.

Говоря о возможности нулевых тарифов между США и Европой, президент США в очередной раз заявил, что Европа была «очень недоброжелательной»

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«Европа нам должна денег! Миллиарды! А мы у них [Европы] — машины берем. Mercedes, Volkswagen, BMW — миллионами штук! А они у нас? Ни машин, ни сельхозпродукции, вообще ничего! Европа с нами обошлась очень плохо. Мы ввели огромные пошлины — и вот они уже бегут к нам на переговоры, хотят говорить. Но никаких разговоров не будет, пока они не заплатят. И не только за сейчас, но и за прошлое. Потому что они за годы утащили у нас кучу богатства. А мы больше этого не позволим», -заявил Трамп.

Reuters отмечает, что ЕС намерен ответить Трампу пошлинами на жвачку, пылесосы и туалетную бумагу. По данным агентства, в ближайшие дни Евросоюз должен одобрить тарифы на американский импорт на сумму до $28 млрд.

В списке американских товаров, на которые ЕС собирается повысить ввозные пошлины:

— мясо;

— крупы;

— вино;

— древесина;

— одежда;

— жевательная резинка;

— зубная нить;

— пылесосы;

— туалетная бумага;

— алмазы.

«Яблоком раздора» при согласовании первого пакета ответных мер может стать бурбон. На него Брюссель собирался ввести повышенную пошлину в 50%, но опасается, что США введут тарифы в 200% на вино, шампанское и другие спиртные напитки из ЕС. Сильнее других в таком случае пострадают Франция и Италия.

Голосование запланировано на среду, и тарифы, скорее всего, будут одобрены, отмечает Reuters. Они вступят в силу в два этапа: меньшая часть 15 апреля, остальные месяцем позже.

Также по прогнозам Reuters, в США из-за новых пошлин могут подорожать кроссовки и толстовки азиатского производства.

Дело в том, что крупнейшие производители спортивной атрибутики, вроде Nike, Adidas и Puma, производят более 90% своей обуви и спортивной одежды в азиатских странах, таких как Вьетнам и Камбоджа, которые Трамп обложил пошлинами до 50 %. В ближайшее время американские компании вряд ли смогут отказаться от мощностей в этих государствах и перенести производства в США, пишет агентство

По словам аналитика банка Metzler, на которого ссылается агентство, введенные Дональдом Трампом тарифы могут снизить прибыльность в этой отрасли более чем на 10%. Специалист добавил, что по расчетам финансового холдинга UBS, в самих Соединенных Штатах стоимость текстильной продукции вырастет на 10-12%, что может привести к снижению спроса на нее.

На фоне новостей о введении пошлин на импорт в США продукции из почти всех стран и территорий мира акции Adidas упали на 11%, Puma – на 11,5%, а Nike – на 14,5%.

Тем временем, тарифный шантаж Трампа, похоже, начинает давать свои плоды. В Белом доме заявили, что уже более 50 стран обратились к администрации США для переговоров по урегулированию политики пошлин.

По официальным данным, в переговорный процесс по тарифам уже вступили Камбоджа, Вьетнам и Таиланд [здесь размещено множество IT-компаний с американским капиталом, а также производителей спортивной обуви типа Nike. Эти же страны стали местом вывода предприятий из Китая в связи со сложностями экономических отношений Вашингтона и Пекина.

Среди тех, кто поспешил на поклон в Вашингтон с целью решить тарифный вопрос миром – Япония, Индия, Южная Корея, Австралия, Великобритания Израиль, Аргентина, Канада и Мексика.

Если этим странам удастся найти компромиссы с Трампом на его условиях или близко к ним, то Китай в своем противостоянии со Штатами. может остаться в гордом одиночестве.