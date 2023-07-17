Процесс «реинтеграции» Крыма после его захвата ВСУ растянется на несколько десятков лет, даже если инфраструктуре полуострова не будет причинен значительный вред и разрушение.

Об этом в эфире UA SOUTH заявила «представительница Зеленского» в украинской административной единице без территории фейковой АРК Тамила Ташева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ну, до Крыма очередь в любом случае дойдет. Мы будем освобождать территорию Крыма, потому что победы для Украины не будет без освобождения Крыма, справедливого мира без освобождения Крыма также не будет. Крым – это исторически территория крымских татар и украинского независимого государства в международно признанных границах 1991 года. Поэтому очередь до Крыма дойдет. Вопрос только в том, или это будет в очень ближайший перспективе, или чуть более отдаленной. Поэтому готовиться к освобождению Крыма необходимо уже сейчас», – заявила она.

«Я понимаю, насколько многие действия являются запоздавшими. И дело не в нашей команде. Я не люблю вспоминать предшественников, но до 2019 года, до прихода и нашей команды и, в первую очередь, конечно же, президента Зеленского на пост главы государства для Крыма, к большому сожалению, делалось мало – не было стратегии деоккупации, не было закона про коренные народы, не было «Крымской платформы», не было очень важных указов, которые принимались президентом. И таких примеров могу приводить много. Поэтому мы сейчас нагоняем то, что не делали с 2014 по 2019 год. Поэтому – да, риски есть, рисков очень много», – указала Ташева.

По ее словам, сложным, прежде всего, будет процесс люстрации и привлечения к ответственности всех причастных к работе властных структур, правоохранительной, судебной системы РФ, образования и пр. Пересмотру подлежат судебные решения, сделки с недвижимостью, регистрация актов гражданского состояния.

«Реинтеграция не будет простой, мы все это прекрасно понимаем. Это очень сложный процесс. В среднем, если говорить о подходах реинтеграции, то один год оккупации нужно умножать на 2 для восстановления Крыма, даже если он инфраструктурно не будет уничтожен или поврежден. Изменение ментальности людей, когнитивная деоккупация, работа с мозгами людей – это будет самое сложное», – убеждена Ташева.

«Кроме того, неизбежен конфликт между теми, кто уехал из Крыма после его вхождения в состав РФ, и теми, кто остался жить и работать на полуострове, и, тем более, ментально тяготеет к Русскому миру», – рассуждала она.