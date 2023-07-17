Ташева мечтает ворваться на танке в Крым и добраться до мозга крымчан

Любовь Смирнова .  
17.07.2023 18:26
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Процесс «реинтеграции» Крыма после его захвата ВСУ растянется на несколько десятков лет, даже если инфраструктуре полуострова не будет причинен значительный вред и разрушение.

Об этом в эфире UA SOUTH заявила «представительница Зеленского» в украинской административной единице без территории фейковой АРК Тамила Ташева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Процесс «реинтеграции» Крыма после его захвата ВСУ растянется на несколько десятков лет, даже если...

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«Ну, до Крыма очередь в любом случае дойдет. Мы будем освобождать территорию Крыма, потому что победы для Украины не будет без освобождения Крыма, справедливого мира без освобождения Крыма также не будет. Крым – это исторически территория крымских татар и украинского независимого государства в международно признанных границах 1991 года. Поэтому очередь до Крыма дойдет. Вопрос только в том, или это будет в очень ближайший перспективе, или чуть более отдаленной. Поэтому готовиться к освобождению Крыма необходимо уже сейчас», – заявила она.

«Я понимаю, насколько многие действия являются запоздавшими. И дело не в нашей команде. Я не люблю вспоминать предшественников, но до 2019 года, до прихода и нашей команды и, в первую очередь, конечно же, президента Зеленского на пост главы государства для Крыма, к большому сожалению, делалось мало – не было стратегии деоккупации, не было закона про коренные народы, не было «Крымской платформы», не было очень важных указов, которые принимались президентом. И таких примеров могу приводить много. Поэтому мы сейчас нагоняем то, что не делали с 2014 по 2019 год. Поэтому – да, риски есть, рисков очень много», – указала Ташева.

По ее словам, сложным, прежде всего, будет процесс люстрации и привлечения к ответственности всех причастных к работе властных структур, правоохранительной, судебной системы РФ, образования и пр. Пересмотру подлежат судебные решения, сделки с недвижимостью, регистрация актов гражданского состояния.

«Реинтеграция не будет простой, мы все это прекрасно понимаем. Это очень сложный процесс. В среднем, если говорить о подходах реинтеграции, то один год оккупации нужно умножать на 2 для восстановления Крыма, даже если он инфраструктурно не будет уничтожен или поврежден. Изменение ментальности людей, когнитивная деоккупация, работа с мозгами людей – это будет самое сложное», – убеждена Ташева.

«Кроме того, неизбежен конфликт между теми, кто уехал из Крыма после его вхождения в состав РФ, и теми, кто остался жить и работать на полуострове, и, тем более, ментально тяготеет к Русскому миру», – рассуждала она.

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