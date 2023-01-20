Татарский батальон ВСУ поведут в атаку трансгендеры из Европы

Любовь Смирнова.  
20.01.2023 20:56
  (Мск) , Симферополь
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Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Крым, ЛГБТ, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Боевой трансгендер в рядах ВСУ, намеревающийся вести в бой крымских татар, крайне возмутил ректора КИПУ, депутат Госсовета Крыма Чингиза Якубова.

В эфире телеканала «Миллет» он едва сдержался в выражениях, демонстрируя объяснимую традиционную нетолерантность к европейским ценностям, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Боевой трансгендер в рядах ВСУ, намеревающийся вести в бой крымских татар, крайне возмутил ректора...

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В рамках ток-шоу «Так или иначе» показали видеоролик тренировки англоязычного бойца-трансгендера, прибывшего воевать на стороне Украины в зону СВО.

«Я вам честно скажу, я смотрел полностью этот ролик, и спасибо, что не стали показывать в полном объёме. Откровенно говоря, там же было связано с крымскими татарами, что крымско-татарский батальон он или она поведёт за собой в бой! Большего идиотизма придумать сложно. Бог создал мужчину, бог создал женщину, крымские татары – мусульмане, равно как и для славян бог у нас един. Сегодня у меня просто слов нет, – возмутился Якубов.

– Я прожил в Германии, защищался в техническом университете, и эти все обстоятельства послужили катализатором, чтобы вернуться домой, в родные пенаты, хотя после защиты диссертации мне предлагали работу на Volkswagen. И с одной стороны, у меня был пример моих родителей, которые после депортации в Узбекистане достигли самых высоких показателей, могли почивать на лаврах и оставаться там, но они там все бросили и приехали сюда, начали все с нуля».

«И все равно я раздумывал. Но когда мэр Берлина перед выборами вышел на Александерплац и прилюдно заявил о своей нетрадиционной ориентации, потому что он хочет быть честным перед избирателями, и толпа возликовала, буквально на следующий день я уехал домой», – добавил он.

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