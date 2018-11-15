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15.11.2018, Севастополь,   Галина Шершнева
 
Крым, Россия, Севастополь, Скандал, СМИ
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Телеэфир губернатора Севастополя обернулся провалом

Подконтрольный правительству Севастополя телеканал ИКС, в который вкачены сотни миллионов бюджетных рублей, провалил разрекламированный прямой эфир с губернатором города Дмитрием Овсянниковым.

Передачу «Диалог с городом» тут же в соцсетях окрестили «Монологом с городом»: за два часа эфира на экране так и не возник контактный телефон. При этом звонки в студии звучали с завидной регулярностью.

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Удобные вопросы задавали лояльные общественники, собранные на эфир. Особо повеселили наблюдателей «простые севастопольцы» из разных уголков города. Некоторые из них были в голубой униформе с вышитым гербом города.

«Друзья, скажите, как часто вы ходите в униформе с гербом вашего города? Чего-то они поскромничали, рядом с гербом надо было фото губера прикрепить. А еще зрелищней смотрелся бы какой-то детина, который разрывает во время задавания вопроса тельняшку на груди, а там – татуха с изображением нашего уважаемого губернатора», – язвительно комментирует севастопольская журналистка Надежда Исаева.

Впрочем, все эти нестыковки были не так заметны, «благодаря» отвратительному качеству звука. Голоса и Овсянникова, и журналистов звучали, «как из бочки». На это публично обратила внимание и одна из пенсионерок, которой позволили дозвониться до студии. Ведущие только похихикали.

Полным фиаско закончились попытки связаться в прямом эфире с руководителем главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя Вадимом  Кирпичниковым. Чиновник так и не услышал губернатора, а поэтому не смог прокомментировать актуальные вопросы все два часа эфира.

«Пусть Кирпичников смотрит», – прокомментировал Овсянников несостоятельность подконтрольного телеканала.

Не сразу установили телевизионщики и связь с Балаклавой, где собрались специально подготовленные горожане, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Связь очень нестабильна. Сколько успеем вопросов, примем», – предупредила ведущая.

Все эти проколы нельзя свалить на бедность провинциального телевидения. Даже по официальной информации бывшего руководителя  департамента общественных коммуникаций Олега Берковича,  годовой бюджет телеканала ИКС в 2017-м составил 260 миллионов рублей. Однако неофициально называлась сумма в полмиллиарда.

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