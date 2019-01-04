Телеканал Ахметова «мочит» Русскую Церковь: От Новинского требуют определиться

04.01.2019, Киев, Михаил Рябов

Депутат Верховной Рады Вадим Новинский, позиционирующий себя как один из главных защитников УПЦ Московского Патриархата, должен порвать со своим бизнес-партнером Ринатом Ахметовым, чьи телеканалы принимают активное участие в кампании Петра Порошенко по отрыву Украины от Русской Церкви.

Об этом пишет православный публицист Кирилл Фролов.

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«Православным политическим партнёрам Ахметова, таким, как Вадим Новинский, Александр Вилкул, логично как-то определиться… Ахметов против УПЦ и за Порошенко. ТРК «Украина» Ахметова сегодня за томос час визжал и будет прямую трансляцию с томосом показывать», – отмечает автор в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Фролов также отмечает, что украинские политики демонстрируют неспособность определиться даже в условиях, когда от этого зависит судьба Церкви.

«Их разрозненность является грехом. В 16-17 веках пастыри и миряне, в том числе православные политики, миссионеры и бизнесмены объединились в православные Братства, перешли в миссионерское контрнаступление, отстояли Церковь и привели к Переяславской Раде, 365-летие которой мы будем праздновать через две недели», – напоминает публицист.

Отметим, что сам Ахметов до сих пор не внесен Россией в санкционные списки.