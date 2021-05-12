Телескунс Киселев: Полезный идиот понизился до статуса бесполезного

12.05.2021, Москва, Александр Ростовцев

Новости Украины

9 мая, ближе к вечеру, в ленте Фейсбук проклюнулось усатое мурло бывшего журналиста НТВ Евгения Киселева, опубликовавшего «остроумную картинку» к параду Победы в Москве, «найденную в интернете друзьями». Мол, получайте, россияне, вместо зарплат, пенсий и лекарств для онкобольных, все эти «бессмысленные путинские железяки».

Тема пушек вместо масла для граждан России традиционно излюбленная у российской либерды и союзных им бандеровских нищебродов, умеющих воевать только против безоружных, поэтому высказать в комментариях наболевшее вылезло немало страдальцев за российский бюджет и пенсии, а также за «растранжиренные последние деньги для Крыма».

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Объяснять этим опарышам жизненную необходимость страны в современных вооружениях, чтобы у людей никто не мог отнять масло, зарплаты, пенсии, а также жизнь и свободу – бесполезно. Достаточно вспомнить, как лет 20 назад старшее поколение опарышей разбрызгивало внутреннее содержимое, требуя передачи российского ядерного оружия под контроль ООН, чтобы раз и навсегда перестать дискутировать с идиотами.

Не очень понятно, что остроумного нашёл в тупом комментарии к фотографии с парада Победы Евгений Киселев, однако понять его можно. Хрюкнул, чтобы напомнить о своём существовании, ведь вся карьерная лестница некогда успешного и высокооплачиваемого журналиста из первой обоймы НТВ представляет собой беспримерное падение с телевизионных олимпов в собственноручно выкопанную выгребную яму.

Падение журналиста Киселева началось с отмывания лиц, причастных к выносу «денег в коробке от ксерокса», по заказу Чубайса и ельцинской дочурки Татьяны Дьяченко. На следующий день, в эфире НТВ, журналист Киселев возбуждённо шевелил усами, предрекая России скорый государственный переворот.

Деньги из коробки с ксероксом, кстати, были украдены из российского бюджета, обналичены и должны были пойти на подкуп и взятки мутным политическим деятелям, каковой факт не вызвал даже тени протеста у высокоморального журналиста.

Занятно, когда читатели мелких пасквилей Киселева, выплеснутых в Фейсбуке, апеллируют к его «чести боевого офицера».

Послушайте, граждане, вся жизнь этой продажной твари по имени Евгений Киселев изучена вдоль и поперёк. Годичная служба «пиджаком», военным переводчиком при большом начальстве в Афганистане не делает из него боевого офицера.

Сей «боевой офицер» неоднократно садился в лужу в телеэфире, когда извлекал для вящего драматизма патрон от АКМ, чтобы заявить во всеуслышание: «вот таким же патроном от револьвера был застрелен бизнесмен имярек». После «коробки от ксерокса» Киселев сорвался с цепи, планомерно втаптывая в грязь собственную репутацию, выступая телекиллером с явной заказухой по указке Гусинского, проводя редакционную политику на НТВ и ТВ-6, от которой с проклятиями сбежали к конкурентам целые журналистские коллективы.

Не секрет, что в случае с Евгением Киселевым не срабатывает либеральный определитель «свой – чужой», ибо его как личность и как журналиста органически не переваривает матрасолюбивый Шендерович и многие другие одиозные «деятели искусств».

Дно, достигнутое Киселевым на российском телевидении, – проведение реалити-шоу «За стеклом» и подглядывание за людьми в туалетах, что, по его мнению, стало «авангардом российской тележурналистики».

Поразительно, но, перебежав к «свидомым», известным отсутствием разборчивости к качеству журналистов, Евгению Киселеву удалось довольно быстро понизиться из разряда «полезных идиотов» до состояния «бесполезных идиотов», полностью растеряв остатки звёздного статуса сотрудника одного из самых модных и богатых телеканалов ельцинского периода. Согласитесь, это надо умудриться!

Чтобы не тратить время и буквы впустую, предлагаю всем интересующимся карьерой Евгения Киселева изучить пройденные им «этапы большого пути на дно» в Википедии.

Если вкратце, то на Украине Киселев из телекиллера, потенциального телегодзиллы и разрывателя в клочья «клятой Рашки», превратился в унылого телескунса, заняв одну тесную нишу с Ганапольским. Нюанс, однако, в том, что телескунсов, как и телекиллеров, в одном медиапространстве не может быть много и густо – иначе зрители начнут зажимать носы, переключаясь на другие каналы, а это прямой убыток хозяевам.

На данный момент Киселёв коптит небо в YouTube своими «Кисельными берегами», делая то, что он умеет лучше всего – многозначительно шевелить усами и раздувать обвисшие щёки. Русофобия, «борьба с путинским режимом» и прочие пропагандистские усилия бывшего холуя Гусинского выдавливаются натужно, без огонька, что, по-видимому, и стало причиной изгнания бывшей «примадонны» даже с заштатных украинских телеканалов.

Удивительно, но даже Ганапольскому до сих пор удаётся оставаться на плаву, перескакивая от проекта к проекту в поисках хлеба насущного, тогда как «глыбище и талантище, родом с НТВ», пускает пузыри для узкой аудитории.

Античный философ Диоген сказал когда-то: «Солнце заглядывает в отхожие места и не пачкается». Когда отработанная журнашлюха Евгений Киселев изливает дерьмо на парад Победы, это пример, когда отхожее место старается испачкать солнце, но само при этом становится только вонючей и грязнее без всякого ущерба для светила.