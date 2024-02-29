Теневой танкерный флот РФ ничего не боится: Запад держится за санкции ради сохранения лица

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Нефтегазовые доходы России в 2023 году составили 8,8 триллиона рублей, превысив базовый размер на 822 миллиарда рублей, по данным Минфина РФ. В 2024 году нефтегазовые доходы федерального бюджета могут увеличиться почти на 30% по сравнению с 2023 годом – до 11,5 трлн рублей.

В Минфине ожидают, что цена на российскую нефть составит 70 долларов за баррель при курсе доллара 90 рублей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия вступает в третий год конфликта с Украиной, и у нее беспрецедентное количество денег в казне. Все это происходит, благодаря рекордно проданной нефти в Индию в прошлом году (на сумму 37 миллиардов долларов). Индия объясняет свои закупки у России необходимостью поддержания низких мировых цен на нефть. Российское сырье обходится Нью-Дели дешевле, чем из стран Ближнего Востока. Благодаря продаже нефти своим партнерам, Россия увеличила доходы бюджета до рекордных 320 миллиардов долларов в 2023 году, и впредь они вырастут еще больше», – сообщает CNN.

Американская Politico уточняет, что ЕС накупил российского топлива на €1 млрд, нарушив свои же запреты. В частности Европа закупила у России около 35 млн баррелей очищенного топлива — в основном дизельного топлива через Индию и Турцию.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что западные санкции никак на повлияют на верность этого прогноза, поскольку США и ЕС будут вводить их осторожно, только «для сохранения лица», потому что боятся инфляции.

Об этом он заявил в интервью «Украина.ру».

«Здесь мы каких-то новых чрезмерных мер не видим. Потому что любые жесткие санкции на экспорт российской нефти, скорее всего, приведут к проблемам с вывозом нефти вообще. Если вообще запретят покупать российскую нефть, России придется сокращать экспорт, не останавливая его вообще. Но это вызовет дефицит на мировом рынке, и цены поднимутся. Такая история уже была в 2022 году, когда мы на три недели сокращали добычу, чтобы развернуться на Восток. Тогда цены на бирже подскочили до 122 долларов за баррель, и даже с сокращенными объемами мы заработали столько же», – сказал Юшков.

Он отметил, что скидка на российскую нефть сократилась с 35 до 10 долларов за баррель, а максимальная цена осенью прошлого года достигала 81 долларов за баррель.

Эксперт полагает, что теневой флот, перевозящий российскую нефть, не боится западных санкций, поскольку он «создавался вдолгую в разных офшорах». Перевозками занимается множество компаний, что делает их более безопасными для санкций.

Так, российскую нефть перевозят сейчас 500 танкеров. При этом санкции наложены только на 50 судов, а остановились из-за санкций лишь 23. Фирмы легко перерегистрируются и продолжают свою деятельность. Они уверены, что сохранят высокие ставки фрахта годами и десятилетиями.

«Они прекрасно понимают, что скорее всего попадут под санкции, но они к этому готовы. У них нет счетов в американских и европейских банках. Они не ведут расчеты в долларах или евро. Мировой флот разделился на две части: те, кто работает с несанкционной нефтью, и те, кто работает с Россией, Ираном и Венесуэлой. Во втором сегменте теневой флот насчитывает несколько тысяч танкеров», – отметил Юшков.

Несмотря на то, что европейский рынок останется выгодным российским нефтетрейдерам из-за короткого транспортного плеча, это все равно не надолго. Вдолгую целесообразней оставаться на азиатских рынках, которые будут расти.