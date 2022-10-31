Теперь и Левобережье: Власти Херсона расширяют зону эвакуации

31.10.2022  22:17 (Мск), Херсон
Игорь Шаповалов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Херсон
Новости Украины

Жителям левого берега Херсонщины настоятельно рекомендуется эвакуироваться на безопасную территорию так же, как это было объявлено ранее в отношении Правобережья.

Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Жителям левого берега Херсонщины настоятельно рекомендуется эвакуироваться на безопасную территорию так же, как это...

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Он сказал, что в связи с возможностью применения ВСУ запрещенных методов войны и наличия сведений о подготовке Киевом террористической атаки на плотину Каховской ГЭС и опасности затопления территорий Херсонской области – властями было принято решение организовать эвакуацию мирных жителей из населенных пунктов Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов.

По его словам, это позволит создать эшелонированную оборону, которая даст возможность отразить нападение ВСУ, не создавая угрозы для мирного населения.

На всех эвакуированных вглубь Херсонской области или в другие регионы РФ распространяется та же программа помощи, которую ранее получали жители Херсонщины из правобережной части области – единовременная выплата в 100 тыс. рублей, а также возможность оформления жилищного сертификата на покупку жилья в России.

Замглавы Херсонской области Екатерина Губарева прямо прокомментировала часто звучащий вопрос на фоне постоянных призывов к эвакуации, «сдадут ли Херсон?» Она подчеркнула, что не является военным экспертом, и данное суждение – её личное мнение.

«Между Херсоном и Николаевом расстояние в 60 километров. Противоборствующие силы находятся где-то посередине. Это означает, что до одного областного центра примерно 30 км и до другого.

Вопрос? почему мы всегда должны бояться, а не они? Ведь наша Армия видит условного Кима (гауляйтер Николаева – ред.) в бинокль, как и украинцы видят нас. Отличие только в том, что они трезвонят об этом на каждом шагу.

Продвинулись где-то на 300 метров и начинают писать в своих СМИ: до Херсона несколько десятков километров или взят новый рубеж.

Короче говоря, полагаю, что ситуация может развернуться весьма по-разному на равных участках между Херсонской и Николаевской областями. Просто мы не кричим о каждом взятом метре, а если будем, то никому никаких газетных полотен не хватит», – высказалась Губарева на своём канале.

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