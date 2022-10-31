Теперь и Левобережье: Власти Херсона расширяют зону эвакуации

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Жителям левого берега Херсонщины настоятельно рекомендуется эвакуироваться на безопасную территорию так же, как это было объявлено ранее в отношении Правобережья.

Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Он сказал, что в связи с возможностью применения ВСУ запрещенных методов войны и наличия сведений о подготовке Киевом террористической атаки на плотину Каховской ГЭС и опасности затопления территорий Херсонской области – властями было принято решение организовать эвакуацию мирных жителей из населенных пунктов Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов.

По его словам, это позволит создать эшелонированную оборону, которая даст возможность отразить нападение ВСУ, не создавая угрозы для мирного населения.

На всех эвакуированных вглубь Херсонской области или в другие регионы РФ распространяется та же программа помощи, которую ранее получали жители Херсонщины из правобережной части области – единовременная выплата в 100 тыс. рублей, а также возможность оформления жилищного сертификата на покупку жилья в России.

Замглавы Херсонской области Екатерина Губарева прямо прокомментировала часто звучащий вопрос на фоне постоянных призывов к эвакуации, «сдадут ли Херсон?» Она подчеркнула, что не является военным экспертом, и данное суждение – её личное мнение.

«Между Херсоном и Николаевом расстояние в 60 километров. Противоборствующие силы находятся где-то посередине. Это означает, что до одного областного центра примерно 30 км и до другого. Вопрос? почему мы всегда должны бояться, а не они? Ведь наша Армия видит условного Кима (гауляйтер Николаева – ред.) в бинокль, как и украинцы видят нас. Отличие только в том, что они трезвонят об этом на каждом шагу. Продвинулись где-то на 300 метров и начинают писать в своих СМИ: до Херсона несколько десятков километров или взят новый рубеж. Короче говоря, полагаю, что ситуация может развернуться весьма по-разному на равных участках между Херсонской и Николаевской областями. Просто мы не кричим о каждом взятом метре, а если будем, то никому никаких газетных полотен не хватит», – высказалась Губарева на своём канале.